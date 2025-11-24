Crnogorska policija mogla je odreagovati bolje prilikom šovinističkih i fašističkih povika koje su skandirali navijači Hrvatske na meču fudbalskih reprezentacija u Podgorici, ocijenio je ministar sporta i mladih u Vladi Crne Gore Dragoslav Šćekić.

Fudbaleri Crne Gore i Hrvatske odigrali su početkom sedmice posljednji meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Iako je utakmica bila odlična sa čak pet golova, narednih dana se nije pričalo o fudbalu već o izgredima navijača, prenosi TV Newsmax Balkans.

Tako su navijači Hrvatske tokom meča uzvikivali “Ubij Srbina”, fašistički pozdrav “Za dom spremni”, a imali su i transparente sa uvredljivim sadržajem.

Šćekić smatra da je crnogorska policija morala sprovesti bolju kontrolu pri ulasku navijača na stadion, ali dodaje da su imali i više zakonskih opcija nakon incidenata.

“Pretpostavljam da crnogorska policija nije mogla da očekuje da će ponašanje da bude na ovom nivou, ali je kontrola trebalo da bude rigoroznija i kada su se desili povici to je trebalo da bude istog momenta sankcionisano”, kazao je Šćekić gostujući na TV Newsmax Balkans u emisiji “Dijagnoza”.

Objasnio je i koje opcije je imala policija prilikom šovinističkih i fašističkih poruka.

“Da li da bude ispražnjena tribina, da li su ti navijači trebalo biti sprovedeni do granice, možda i da se sprovede određeni postupak njihove odgovornosti jer su oni u tom momentu prema našim zakonima sijali mržnju. To je prosto moralo da bude sankcionisano. Možda bi za taj trenutak bilo previše ljudi kojima bi se izrekle kaznene mjere ali morali smo u tom pravcu da odreagujemo baš zbog toga da se ubuduće takve stvari ne mogu dešavati u Crnoj Gori. Tim navijačima koje bi evidentirali, prosto je trebalo zabraniti ulazak u Crnu Goru”, precizirao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, Crna Gora mora da saopšti da takve scene ne smiju da se dešavaju.

“Vlada Crne Gore je dala mišljenje povodom dešavanja, izrazila veliko nezadovoljstvo, možda su neke institucije trebale odreagovati drugačije. Ali, kada se sve sagleda Crna Gora je na neodgovorno ponašanje dijela hrvatskih navijača odgovorila korektno, iako smo bili jako uvrijeđeni. Uvrijeđena je ne samo Crna Gora, uvrijeđen je i region, svi ljudi koji se osjećaju prozvanim, posebno potomci žrtava koji su stradali pod sloganima koje su skandirali navijači Hrvatske”, navodi Šćekić.

Kazao je da očekuje i reakciju međunarodnih fudbalskih organizacija povodom skandiranja hrvatskih navijača.

“Ti navijači su uprkos svemu dobrom što se dešavalo na samom terenu sa fašističkim porukama poslali jednu lošu poruku i ostavili veliki mrlju ne samo na ovu utakmicu već na duži period. Međunarodne fudbalske organizacije moraju da pokažu da fašizmu i takvim porukama nema mjesta na terenima”, rekao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, i građani Crne Gore moraju poslati poruku da fašizam nikada nije imao utemeljenja na ovim prostorima “i ne smijemo dozvoliti da sada to bude slučaj”.

Pohvalio je i ponašanje crnogorskih navijača, koji, kako je kazao, nijesu nasjeli na provokacije, pokazujući civilizovan pristup.