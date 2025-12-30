"Ponosan sam na jedno transparetno demokratsko postupanje koje smo jutros pokazali i mislim da je to evropski put kojem Crna Gora treba da teži."

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Spajić se zahvalio gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću jer je izbjegnuta velika finansijska kazna i policiji čiji je rad pohvalio, navodeći da je sve sprovedeno na civilizovan način.

“To je evropski put kojem treba da teži Crna Gora”.

Istakao je da je kolektor prvenstveno pitanje zdravstvenog karaktera.

On je kazao da će ispoštovati svaku tačku koju su obećali Botunjanima, prvenstveno dijela koji se tiče čišćenja bazena crvenog mulja.

“Bitno je da ispunimo sva obećanja koja smo dali građanima. Pravo je vrijeme da uđemo u projekat. Čak 30 prečišćivača vode treba da se izgradi u narednih 10 godina”.