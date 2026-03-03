Za projektovanje i izgradnju obilaznice oko Budve duge osam kilometara, odnosno brze saobraćajnice od Markovića do Lastve Grbaljske, ponude su stigle od dva konzorcijuma i jedne kompanije - a za ovaj posao traže od 206 miliona do 237 miliona eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To piše u ponudama koje je "Monteput" otvorio 27. februara, u koje su “Vijesti” imale uvid.

Kineski konzorcijum koji čine “China Civil Engineering Construction Corporation”, “CRCC International Engineering Consulting” je ponudio 206.611.079 eura sa PDV-om, dok su im podugovarači sarajevski “Design & QC” i “Euro-Asfalt”.

Kompanija “China Construction fifth Engineering Division Corporation Limited” je samostalno ponudila 231.096.152 eura sa PDV-om.

Konzorcijum koji čine kotorski “Briv Construction”, “Herc gradnja” i “Hering” iz Bosne i Hercegovine, kao i “IPSA Institut” i “Shadong Foreign Economical & Tehnical Cooperation” ponudio je 237.471.019 eura sa PDV-om.

Tender za ovaj posao je raspisan krajem oktobra prošle godine, a trajao je do kraja februara, dok mu je procijenjena vrijednost 237.483.999 eura. Izabrani izvođač će imati gotovo šest i po godina da uradi posao, od čega pola godine da definiše trasu, četiri za glavni projekat i građevinske radove, uz dvije godine za otklanjanje nedostataka.

"Monteput" je o budžetu za ovu godinu opredijelio 30 miliona eura za obilaznicu Budve.

Brza saobraćajnica duž crnogorskog primorja počinje kod petlje u mjestu Markovići, a ide do petlje u Lastvi Grbaljskoj, dok se gradi s ciljem smanjenja ljetnjih saobraćajnih gužvi. Ova dionica će u Lastvi Grbaljskoj imati bazu za održavanje, vatrogasni dom i centar za kontrolu i upravljanje, dok je na tamošnjoj petlji planirana naplata putarine. Ističe se da naplate u mjestu Markovići neće biti jer bi rampa izazivala gužvu.

Na ovoj trasi su projektovana četiri mosta ukupne dužine oko 1,4 kilometra, dok su planirana i dva dvocijevna tunela duga 4,3 kilometara.

Kineska državna građevinska kompanija “China Civil Engineering Construction Corporation” je prethodno učestvovala i na tenderu za izgradnju bulevara Tivat - Jaz, kao i za rekonstrukciju magistale Berane - Rožaje, ali nisu dobili oba ova posla vrijedna desetine miliona eura. Njihov podizvođač na obilaznici je “Euro-asfalt” koji je ranije radio rekonstrukciju dijela puta Jezerine - Lubnice, dok se taj 50 miliona eura vrijedan posao radio sedam umjesto tri godine.

Kompanija “China Construction fifth Engineering Division Corporation Limited” je podružnica “China State Construction Engineering Corporation”, koja je prethodno takođe učestvovala na tenderu za bulevar Tivat - Jaz.

Firma “Briv Construction” je jedan od potencijalnih izvođača za višemilionski projekat zapadne obilaznice oko Podgorice, dok rade i na rekonstrukciji hotela “Teuta”, a ranije su bili podizvođači i na projektu Portonovi. Njihov podugovarač “Shadong Foreign Economical & Tehnical Cooperation” je bio dio konzorcijuma koji je učestvovao na tenderu za drugu dionicu auto-puta Bar - Boljare, dok su izvođači i na bulevaru Tivat - Jaz. Firma “Herc gradnja” je prošle godine kupila “Hotel Igalo”.

Ovaj tender predviđa projektovanje i izgradnju dok će se naknadno raspisati novi tender za elektro-mašinski dio radova, tj. opremu i instalacije u tunelima, elektro-energetsku mrežu, vodovodne cijevi, pumpe, sisteme za upravljanje i nadzor, saobraćajnu signalizaciju, opremu komandnog centra i baze za održavanje, instalacije kablova...

Monteput je krajem prošle godine Agenciji za zaštitu životne sredine dostavio Elaborat o procjeni uticaja ovog projekta na životnu sredinu, ali za širi potez ove trase od 14,4 kilometara. Prema tom dokumentu, na ovoj obilaznici će se ukupno graditi 11 mostova i dva dvocijevna tunela, dok će biti i rušenja objekata. Planirana je brzina kretanja od 100 kilometara na čas, dok će dužina mostova na lijevoj i desnoj strani biti po 4,7 kilometara, a tunela po 4,3 kilometara.

Iz Monteputa su u aprilu prošle godine kazali da će obilaznica povezivati magistralne puteve Podgorica - Budva i Budva - Tivat, te da će značajno doprinijeti izmještanju tranzitnog saobraćaja iz urbanog jezgra Budve. Da je ovaj projekat saobraćajno najpotrebniji Crnoj Gori, “Vijestima” je početkom ove godine kazao i direktor Monteputa Milan Ljiljanić - jer su na tom mjestu najveće gužve.

“Učinili smo sve da procese vezane za tu dionicu ubrzamo jer je to saobraćajno najpotrebniji projekat Crnoj Gori. Dionica Mateševo - Andrijevica je razvojni projekat i nastavak auto-puta, dok u tom dijelu države nemamo saobraćajne gužve. Što se tiče Budve, tu su nam tokom turističke sezone najveće gužve i završetkom bulevara Tivat - Jaz će se saobraćaj ubrzati na jednom dijelu, pa će se zastoji u tom primorskom gradu dodatno pogoršati. Zato je taj projekat najpotrebniji, pa smo raspisali prvu fazu tendera za izgradnju brze saobraćajnice koja obuhvata sve građevinske radove, dok će se instalacije i opremanje tunela, komandnih centara i naplate putarine raditi kroz drugu fazu. Plan je da tender za drugu fazu bude raspisan u prvoj godini realizacije ovog ugovora, eventualno početkom druge godine, kako bi obje faze bile završene u isto vrijeme - a Crna Gora dobila funkcionalan projekat”, kazao je on.

Naglasio je i da je za tu dionicu raspisan elaborat eksproprijacije i da će sa Vladom odrediti javni interes na tim parcelama i ući u proces eksproprijacije. On je kazao da se nada da će imati kvalitetnog izvođača koji će infrastrukturni projekat završiti na vrijeme.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine je urbanističko-tehničke uslove za ovaj projekat izdalo krajem avgusta prošle godine.

