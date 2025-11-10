"Svako odlaganje početka izgradnje koje je predviđeno do kraja godine donosi značajne finansijske posljedice", kazala je.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada ima odgovor na svaki scenario kad je u pitanju izgradnja kolektora u Botunu.

To je saopštila ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na današnjoj sjednici Skupštine, odgovarajući na poslanička pitanja šefa kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrije Nikolića.

Nikolić je od Gorčević tražio da se izjasni o problemu izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

"Šta su moguće posljedice po EU integracije Crne Gore, ukoliko do kraja godine ne počne izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, i da li Vlada ima spreman odgovor ako dio Vladine koalicije istraje na protivljenju ovom projektu?", pitao je.

On je kazao da podgorička i državna vlast iskazuju odlučnost da će kolektor biti izgrađen, ali da nije siguran da li vjeruju u to.

"Ovo je provjera države da upravlja, odnosno vlasti da vlada. Ali ako neko prijeti da će fizički da onemogući realizaciju tog projekta da ga odredbe Vlade ne obavezuju, već da ga obavezuje referendum građana Zete, a pritom je dio vladajuće koalciije, kakva se poruka šalje. Ukoliko odluke lokalnog referenduma mogu suspendovati državne, postavlja se pitanje da li Vlada ima kontrolu nad cijelom teritorijom države", istakao je, pišu Vijesti.

Nikolić je kazao da se "radi o novcu poreskih obveznika EU".

"Imamo krizu vlasti i vrijeme koje dolazi će to pokazati. Vjerovatno bi predsjednik Vlade kazao da ne želi da se bavi seoskim temama", kazao je.

Gorčević je kazala da Vlada nema namjeru da izbjegava probleme, te da rješavaju mnoge probleme koji su ih dočekali gurnuti pod tepih.

Ona je dodala da za njih "pitanje Botuna predstavlja važan infrastrukturni projekat".

"Svako odlaganje početka izgradnje koje je predviđeno do kraja godine donosi značajne finansijske posljedice", kazala je.

Gorčević je istakla da su administrativne procedure u završnoj fazi, te da je Ministarstvo prostornog planiranja dalo građevinsku dozvolu, ali i da su dozvole dali Ministarstvo ekologije i Agencija za zaštitu životne sredine.

"Kolege na koje se pitanje odnosi (Demokatska narodna partija) nisu u sali, ne vidim zašto bih ja Vama odgovarala šta će Vlada uraditi prema određenom koalicionom partneru i da govorim na nivou najava. Ali, pokušaću korektno da Vam odgovorim, Vlada ima odgovor na svaki scenario koji se može desiti, ali ću Vas podsjetiti da je proces u toku. I izražavam punu podršku gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću koji na najbolji mogući način pokušava da riješi zaostale probleme", kazala je, prenose Vijesti.

Nikolić je pročitao izjave lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića o kolektoru, dodavši da je pitanje Botuna "vruć krompir" za Vladu, ali i da Brisel brine kako da zaštiti svoje interese.

"Najava probnog perioda, odnosno ograničenog prava glasa u EU, najbolje pokazuje kako se gleda na Crnu Goru", poručio je.

Ona je rekla da Brisel na mnogo načina pokazao da želi Crnu Goru u EU.

Kako je navela, evropska komesarka Marta Kos rekla joj je da nema građana EU prvog i drugog reda.

"Crna Gora, ako završi sve kako treba, 2028. godine ulazi kao punopravna članica, sa punim pravom glasa", kazala je Gorčević.