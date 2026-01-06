Prema saznanjima, Zvicer ima "debeo dosije".

Josip Babić, Dragan Gojković, David Grepo, Frenc Karoly, Davor Land, Željko Papić, Slobodan Zec… Ovo su samo neka od lažnih imena koja koristi odbjegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, koji se nalazi na listi najtraženijih bjegunaca u Evropi. Za njim traga više država zbog sumnje da stoji iza najtežih krivičnih djela. Kako bi izbjegao hapšenje i višegodišnju robiju, budući da je već osuđen u odsustvu, Zvicer koristi lažne identitete, ali i mijenja fizički izgled.

Radoje Zvicer je rođen 20. decembra 1982. godine u Kotoru. Ima plave oči, smeđu kosu i riječ je o mišićavom muškarcu atletske građe koji ima više ožiljaka na gornjem dijelu tijela od rana nanesenim vatrenim oružjem budući da je preživio pokušaj ubistva u Ukrajini.

"Debeo dosije"

Prema saznanjima, Zvicer ima "debeo dosije".

2002. godine osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 45 dana, uslovno dvije godine

2006. godine na kaznu zatvora od dvije godine

2005. godine na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, uslovno godinu dana

2007. godine na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci

2012. godine u Sloveniji je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, uslovno godinu dana

2023. godine presudom Višeg suda u Novom Sadu koja je postala pravosnažna na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 5 mjeseci

Droga, planiranje ubistva, pranje novca...

U Crnoj Gori Radoja Zvicera potražuju zbog međunarodnog šverca kokaina, planiranja brojnih likvidacija, pranja novca. "Vijesti" su pisale da su protiv Zvicera i članova njegove organizovane kriminalne grupe otvorene brojne finansijske istrage tokom kojih je došlo do podataka da je preko povezanih lica vlasnik vrijedne imovine u Crnoj Gori.

Pred Višim sudom u Podgorici, Zvicer je osuđen u novembru 2025.godine na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina.

Zvicer se u Srbiji doveo u vezu sa ogrankom Balkanskog kartela koji je predvodio uhapšeni Miroslav Starčević zvani Mića Crnogorac, kao i vračarskom grupom na čijem čelu je Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara.

O saradnji klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića sa Radojem Zvicerom nerijetko se govori na suđenju ozloglašenom klanu.

Takođe, Zvicer se dovodi u vezu i sa Darkom Šarićem.

Takođe, Austrija je za Zvicerom raspisala potjernicu, a kako se navodi na sajtu "eumostwanted.eu", on se traži zbog šverca droge i psihoaktivnih supstanci.

Falsifikovani pasoši

Poslednje informacije o njegovoj lokaciji objavljene su u maju 2020. godine kada je teško ranjen u Kijevu gdje je živio sa porodicom, a kada mu je život spasila supruga Tamara Zvicer koja je potegla pištolj na napadače. Nakon oporavka, Zvicer je jedno vrijeme bio u Crnoj Gori kada su mu Veljko Belivuk i Marko Miljković dolazili na babine.

Da bi izbjegao lociranje Zvicer koristi najmanje osam falsifikovanih pasoša sa lažnim imenom i prezimenom.

Josip Babić rođen u Njemačkoj 6. februara 1979.godine

Dragan Gojković iz Berana rođen 8. septembra 1977.godine

David Grepo rođen 2. marta 1983. godine

Ferenc Karoly rođen 31. marta 1975. godine

Davor Lang rođen 25. maja 1975. godine u Novom Sadu

Željko Papić rođen 11.marta 1980. godine u Ljubljani

Slobodan Zec rođen 23. marta 1976. godine u Novom Sadu

Leos Salonikios rođen 29. septembra 1987. godine u Solunu

Zvicerovih fotografija do razbijanja kriptovane komunikacije "Skaj" gotovo da nije bilo. On je bio begunac, a sumnjalo se da je menjao svoj fizički izgled.

Prva fotografija koja je isplivala je fotografija na kojoj se Zvicer fotografisao u ogledalu sa zalizanom frizurom i majicom francuske luksuzne modne kuće “Balmain”. On tu nosi naočare sa prozirnim staklima, ali nije uspeo da odoli i da ne podigne obrvu kako bi odao utisak opakog momka i šarmera.

Druga fotografija koja je isplivala je fotografija koju je Zvicer, prema pozadini, zabilježio u teretani. On je na fotografiji go do pojasa, a kako bi pokazao koliko je snažan, morao je da podigne svoje bicepse.

Treća fotografija koja je izašla u javnost je fotografija koja je nastala u nekom objektu, a Zvicer je na njoj ponovo go i ponovo se hvali svojim bicepsima i pločicama na stomaku. Ovog puta je svježe ošišan.

Četvrta fotografija pokazuje Zvicera u vidno zapuštenom stanju, sa dužom kosom i zavojem preko cijele lijeve ruke. Na fotografiji ispred njega na stolu stoji šah. Ova fotografija je navodno nastala u periodu nakon pokušaja atentata koji se dogodio 26. maja 2020. godine u elitnom dijelu Kijeva u Ukrajini gdje je vođa kavačkog klana boravio sa lažnim dokumentima sa svojom porodicom. On se u Kijevu skrivao od suparničkog škaljarskog klana.

Na petoj fotografiji koja je objavljena vidi se Zvicer koji pozira u liftu, obučen u teget majicu sa kragnom, svijetle farmerke i plavi sako.

Zatim, na šestoj fotografiji se vidi Zvicer koji pozira u bijeloj majici sa kragnom, crnom pederušom koja mu je zakačena oko struka i crnim pantalonama. Na očima ima naočare za sunce.