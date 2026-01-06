Juče je na graničnom prelazu Božaj, na ulazu u Crnu Goru, policija kontrolisala lice I.R. (33) iz Republike Albanije koji je upravljao putničkim motornim vozilom marke Toyota, albanskih registarskih oznaka.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Prilikom kontrole vozila na drugoj liniji graničnih provjera u saradnji sa službenicima FRONTEX-a, utvrđeno je da broj šasije na podu ispred suvozačevog sjedišta nema autentičan izgled, da nakjepnica na vratima sa vozačeve strane nema fabričku zaštitu, da broj šasije na prednjem vjetrobranskom staklu nije na mjestu kojeje za to predviđen, kao i da na staklima piše da je vozilo proizvedeno 2020. godine, a ne 2022. godine kako je to navedeno u saobraćajnoj dozvoli, saopštili su iz Uprave policije.

Provjerom broja motora vozila, službenici FRONTEX-a su preko svojih baza podataka došli do saznanja da motor vozila ne odgovara navedenom vozilu.

Daljom provjerom, u saradnji sa službenicima NCB Interpol-a Podgorica, utvrđeno je da se ovo vozilo potražuje na međunarodnom nivou od strane Švedske i Republike Srbije.



Vozilo je oduzeto i predato na dalju nadležnosti službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica.