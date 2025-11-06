Podgorica je nedavno za taj projekat dobila građevinsku dozvolu, ali su mještani Botuna ponovo poručili da to neće dozvoliti.

Glavni grad planira da naredne godine u podgoričku infrastrukturu, objekte i opremu uloži gotovo 90 miliona eura, od čega je više od 17 miliona namijenjeno za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (kolektor) u zetskom naselju Botun, prenose Vijesti.

Podgorica je nedavno za taj projekat dobila građevinsku dozvolu, ali su mještani Botuna ponovo poručili da to neće dozvoliti.

Kapitalni izdaci iznose više od polovinu planiranog gradskog budžeta za 2026, projektovanog na nešto više od 160 miliona eura.

Nacrt odluke o budžetu Glavnog grada za narednu godinu je na javnoj raspravi.

“Izdaci za lokalnu infrastrukturu planirani su u iznosu od 53.270.000 eura i učestvuju sa 33,19 odsto u ukupnim izdacima za 2026, odnosno čine 59,25 procenta kapitalnog budžeta. Ovi izdaci su ispod plana za 2025. godinu iz razloga izdvajanja stavke koja se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na posebnu poziciju ‘ostali kapitalni izdaci’, koja je u 2025. godini bila u okviru pozicije ‘izdaci za lokalnu infrastrukturu’. Izdaci za lokalnu infrastrukturu odnose se na izgradnju saobraćajnica, mostova, trgova, šetališta, sanaciju puteva, izdatke za javnu rasvjetu, za vodosnabdijevanje i izgradnju kanalizacije, uređenje zelenih površina i izgradnju parkova, uređenje groblja, izradu projektno-tehničke dokumentacije...”, stoji u Nacrtu odluke, piše Vijesti.

Precizira se da se radi, pored ostalog, o izgradnji saobraćajnica, garaža i mostova, za koje je planiran trošak od 5,5 miliona eura. Grad je procijenio da izgradnja šetališta na Ljuboviću i dijelom uz rijeku Moraču može da košta ukupno pola miliona eura. Za popravku opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji Podgorice planirano je osam miliona eura, uređenje zelenih površina, dječijih igrališta i hidrosistema 3,3 miliona...

Kad su u pitanju građevinski objekti, Glavni grad je predvidio izgradnju višenamjenskog objekta u Zagoriču, početak radova na istočnoj tribini Gradskog stadiona, ali i nastavak na Gradskom pozorištu, ali i rekonstrukciju više postojećih objekata u iznosu od 11,7 miliona eura.

Grad ima u planu i nabavku opreme, a na toj stavci je cifra od 10 miliona eura.

Planirani su i troškovi za rad lokalnih preduzeća, pa je za Radio-televiziju Podgorica predviđeno 2,8 miliona eura, a isto toliko i za “Čistoću”, za “Zelenilo” je predviđeno 2,2 miliona, a za Komunalne usluge 1,1, Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice zasada je namijenjeno više od 1,7 miliona, dok je budžet Agencije za stanovanje iz gradske kase projektovan na 700.000 eura, prenose Vijesti.

“Glavni grad će se u 2026. kreditno zadužiti u iznosu do 8 miliona eura za izgradnju nadzemne garaže. Grad će u narednoj godini preuzeti dio duga koji se odnosi na glavnicu po osnovu kredita ‘Vodovoda i kanalizacije’ kod Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, investiran u izgradnju sekundarne kanalizacione mreže i proširenje sistema vodosnabdijevanja za područje Tuzi i Zete, u iznosu od 437.340 eura”, naznačeno je u dokumentu, koji je objavljen na sajtu Podgorice, navode Vijesti.

U Nacrtu se navodi da će Glavni grad na bruto zarade i doprinose na teret poslodavca izdvojiti više od 20 miliona eura.

“Povećanje izdataka za bruto zarade i jačanje kadrovskih kapaciteta planirano je kod Službe zaštite i spašavanja (SZS) prepoznajući potrebu za dodatnim zapošljavanjem vatrogasaca, kao i angažovanja dodatnog broja vatrogasaca spasilaca na određeno vijeme u ljetnjoj sezoni, zatim kod Direkcije za imovinu, imajući u vidu obim zemljišta kojim Glavni grad gazduje uz neprestano širenje, što zahtijeva pojačane aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, u kojem procesu je Direkcija za imovinu ključni činilac”, stoji u dokumentu.