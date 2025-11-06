On je na pres konferenciji u Skupštini kazao da je u cjelokupnom projektu izostavljeno izjašnjavanje građana Botuna.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lider DNP-a Milan Knežević kazao je da će referendum o kolektoru koji raspisuje Opština Zeta biti pravno obavezujući.

"Ovaj projekat ne može ići bez konsultacija sa građanima Botuna. Referendum je za nas obavezujući i ako krenu do 14. decembra sa izgradnjom, okupićemo se na tom mjestu, staćemo ispred mašina i ispred policije i neka nas sve pohapse pa neka uđe Crna Gora u EU preko Zete", rekao je, prenosi Pobjeda.

Dodaje da traži da vidi ugovor po kojem će Crna Gora ako ne započne izgradnju kolektora morati da EU plaća penale.

"Oni podržavaju saniranje otpadnih voda ali ne kažu da podržavaju saniranje voda u Botunu. To može biti 500 metara od Botuna", rekao je lider DNP.