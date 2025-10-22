Program obuhvata niz razvojnih i infrastrukturnih projekata, sa fokusom na očuvanje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, valorizaciju turističkih potencijala, unapređenje poslovnog ambijenta i otvaranje novih radnih mjesta

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Na današnjoj sjednici Senata Prijestonice Cetinje, kojom je predsjedavao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, jednoglasno je usvojen Program razvoja Prijestonice za 2026. godinu, vrijedan 9,2 miliona eura.

Program obuhvata niz razvojnih i infrastrukturnih projekata, sa fokusom na očuvanje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, valorizaciju turističkih potencijala, unapređenje poslovnog ambijenta i otvaranje novih radnih mjesta. Poseban akcenat stavljen je na drugu fazu izgradnje žičare Kotor–Lovćen (Ivanova Korita)–Cetinje. Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković informisao je članove Senata da su završeni svi ključni planski dokumenti.

„Izradom Idejnog rješenja Prijestonica Cetinje je sve svoje preuzete obaveze u cjelosti realizovala. Analiza opravdanosti, Cost-benefit analiza, Detaljna studija predjela, Projektni zadatak i Idejno rješenje dostavljeni su Ministarstvu javnih radova na dalju nadležnost. U naredna dva mjeseca očekuje se raspisivanje otvorenog tenderskog postupka za izbor projektanta i izvođača radova, nakon čega će uslijediti i početak realizacije druge faze izgradnje žičare, po principu „Projektuj i izgradi“, kazao je Đurašković.

Predsjednik Milatović je kazao da je projekat izgradnje žičare jedan od najvažnijih turističkih infrastrukturnih projekata za Crnu Goru, sa aspekta unapređenja turističke ponude, ali i mjerljivih ekonomskih benefita za javni, privatni sektor i građane.

“Izgradnja ove žičare biće jedinstven projekat u svijetu kako zbog svoje dužine, tako i zbog činjenice da je riječ o žičari koja će spajati dva istorijski veoma značajna grada u državi – Cetinje i Kotor. Predstavljaće izuzetan turistički ugođaj, da sa obale Jadrana, iz jednog od najljepših svjetskih zaliva, Boke Kotorske, se uživa u motivima planine Lovćen, a potom i u prijestonici Crne Gore”, kazao je Milatović.

Senat je informisan i o realizaciji aktivnosti na podizanju spomen-obilježja u čast bitke na Košćelama, održane 15. jula 1941. godine. Na osnovu Programa podizanja spomen- obilježja, koji je usvojen uz saglasnost Ministarstva kulture i medija, pronađena je adekvatna lokacija za spomenik iznad postojeće spomen-ploče, u koordinaciji sa predstavnicima SUBNOR-a i UBNOR-a Cetinje.

Na sjednici su razmatrani i izvještaji o realizaciji Programa razvoja Prijestonice za 2024. godinu, kao i stepen realizacije Programa za 2025. godinu. Članovi Senata uputili su pohvale gradskoj upravi na uspješnoj realizaciji kapitalnog budžeta. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, posredstvom Senata, pokrenuo je inicijativu za obnovu istorijskog lokaliteta Žabljak Crnojevića, jednog od najvažnijih simbola crnogorske državnosti i kulturnog identiteta, a u susret obilježavanju dvadeset godina nezavisnosti Crne Gore.

Sjednici Senata prisustvovali su predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica Skupštine Prijestonice Cetinje Milena Vujović, predsjednik CANU-a Ljubiša Stanković, ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, zamjenik gradonačelnika Prijestonice Cetinje Marko Brnović, savjetnica predsjednika za održivi razvoj Olivera Vukajlović i zamjenica sekretarke Senata Milica Čelebić.