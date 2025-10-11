Do sada prikupljena saznanja ukazuju da je ovo krivično djelo izvršeno na organizovan način.

Službenici Uprave policije u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici su u sinhronizovanim aktivnostima u nastavku istrage u predmetu teško ubistvo izvršeno 24. septembra 2025. godine na području opštine Cetinje, na putnom pravcu Budva - Cetinje u mjestu Ugnji, kada su lišeni života Stefan Belada I Andrija Ivanović, identifikovali još jedno lice - saizvršioca za kojim se intenzivno traga.

Do sada prikupljena saznanja ukazuju da je ovo krivično djelo izvršeno na organizovan način.

Podsjećamo da je u sklopu ove istrage prethodno policija identifikovala jedno lice kome se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo putem pomaganja i njemu je određen pritvor u okviru istrage.

Zbog interesa istrage i daljih aktivnosti na identifikaciji drugih povezanih lica, u ovom trenutku ne možemo pružiti više detalja.

Policijski službenici u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvom nastavljaju intenzivne aktivnosti na identifikaciji povezanih lica i drugih članova koji su učestovali u izvršenju ovog teškog krivičnog djela, te preduzimaju aktivnosti na rasvjetljavanju i drugih krivičnih djela izvršenih protiv života i tijela, o čijem ishodu ćemo fazno izvještavati javnost, javljeno je iz Uprave policije.