Iz te bezbjednosne institucije nijesu saopštili identitet osumnjičenog za saučesništvo u ubistvu navodnih pripadnika cetinjske ćelije škaljarskog klana.

Izvor: MONDO

Policija i tužilaštvo identifikovali su još jednog osumnjičenog za saučesništvo u ubistvu dvojice Cetinjana - Stefana Belade i Andrije Ivanovića, saopšteno je Vijestima iz Uprave policije.

Iz te bezbjednosne institucije nijesu saopštili identitet osumnjičenog za saučesništvo u ubistvu navodnih pripadnika cetinjske ćelije škaljarskog klana.

Belada i Ivanović likvidirani su 24. septembra u cetinjskom selu Ugnji.

"Službenici Uprave policije u saradnji s Višim državnim tužilaštvom u Podgorici su u sinhronizovanim aktivnostima u nastavku istrage u predmetu teško ubistvo izvršeno 24. septembra 2025. godine na području opštine Cetinje, na putnom pravcu Budva - Cetinje u mjestu Ugnji, kada su lišeni života S. B. I A. I., identifikovali još jedno lice - saizvršioca za kojim se intenzivno traga. Do sada prikupljena saznanja ukazuju da je ovo krivično djelo izvršeno na organizovan način", saopšteno je iz UP.

Oni su podsjetili da je u sklopu te istrage prethodno policija identifikovala jedno lice kome se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo putem pomaganja i njemu je određen pritvor u okviru istrage, pišu Vijesti.

"Zbog interesa istrage i daljih aktivnosti na identifikaciji drugih povezanih lica, u ovom trenutku ne možemo pružiti više detalja. Policijski službenici u saradnji s nadležnim državnim tužilaštvom nastavljaju intenzivne aktivnosti na identifikaciji povezanih lica i drugih članova koji su učestovali u izvršenju ovog teškog krivičnog djela, te preduzimaju aktivnosti na rasvjetljavanju i drugih krivičnih djela izvršenih protiv života i tijela, o čijem ishodu ćemo fazno izvještavati javnost",prenose Vijesti.