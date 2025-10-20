“Zahvaljujući brzoj reakciji ekipe, požar je stavljen pod kontrolu prije nego što se proširio i izazvao veću materijalnu štetu”, naveo je Ćećanović.

Izvor: MONDO/Milica Mrvaljević

Brzom intervencijom pripadnika Službe zaštite i spašavanja Cetinje danas je spriječena veća materijalna šteta na furgonu koji je gorio na putnom pravcu Cetinje – Podgorica, u mjestu Ulići, navodi Cetinsjki list. U požaru nije bilo povrijeđenih, a saobraćaj na ovom dijelu puta nije bio obustavljen, piše CdM.

Kako je za Cetinjski list kazao načelnik Službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović, požar je izbio oko 14 sati, a na intervenciju su upućena dva vozila i šest vatrogasaca, koji su požar lokalizovali u kratkom roku.

“Zahvaljujući brzoj reakciji ekipe, požar je stavljen pod kontrolu prije nego što se proširio i izazvao veću materijalnu štetu”, naveo je Ćećanović.