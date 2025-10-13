Porodice žrtava dvostrukog masakra na Cetinju poručile su da neće odustati od svakodnevnih blokada magistralnog puta Cetinje – Podgorica dok država ne rasvijetli okolnosti koje su dovele do tragedija i dok nadležni u institucijama ne budu snosili odgovornost.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Građani koji su danas bili okupljeni na Kruševom ždrijelu nisu dali izjavu za novinarsku ekipu RTV Cetinje i poručili su da neće davati izjave ni za druge medije, jer čekaju da se oglasi premijer Milojko Spajić, sa kojim su se sastali 17. septembra.

Ekipa RTV Cetinje danas je svjedočila da građani okupljeni na barikadi propuštaju vozila sa djecom, bolesnim osobama, kao i vozila hitne pomoći. Na barikadi su svakodnevno prisutni i pripadnici cetinjske policije, a građani su u razgovoru za RTV Cetinje kazali da policija postupa profesionalno i korektno prema njima.

Iako se već osjeća hladnoća na Kruševom ždrijelu i pred građanima su dani sa još nižim temperaturama, okupljeni poručuju da neće odustati od protesta. Ostaje da se vidi kada će premijer Spajić pronaći rješenje i do kada će trajati blokade koje otežavaju svakodnevni život putnika, a naročito građana Cetinja.

Blokada puta traje skoro devet mjeseci, a saobraćaj se svakodnevno obustavlja na tri sata – od 17 sati i 26 minuta do 20 sati i 26 minuta, što je produženje u odnosu na raniji dvostatni period.