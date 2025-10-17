Taj potez, kako su rekli, ima punu podršku rukovodstva EP, što potvrđuje da je Skupština Crne Gore prepoznata kao kredibilan i proaktivan partner.

Izvor: Profimedia/Edwin Remsberg / VWPics

Crnogorski parlament uskoro će imenovati svog predstavnika u Misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji u Briselu, saopšteno je iz Skupštine. U saopštenju se navodi da se Crna Gora nalazi u završnoj fazi evropske integracije, u kojoj Skupština ima ključnu ulogu.

"U tom kontekstu, Skupština će uskoro imenovati svog predstavnika u Misiji Crne Gore pri EU u Briselu – važan korak koji će obezbijediti prisustvo našeg parlamenta tamo gdje se donose evropske odluke i omogućiti bržu integraciju evropskih standarda u naš rad“, kaže se u saopštenju.

Iz Skupštine su naveli da će njihov predstavnik biti veza između Podgorice i Brisela, jačajući saradnju sa Evropskim parlamentom (EP), Evropskom komisijom i drugim institucijama EU, piše Antena M.

Taj potez, kako su rekli, ima punu podršku rukovodstva EP, što potvrđuje da je Skupština Crne Gore prepoznata kao kredibilan i proaktivan partner.

"Danas je Skupština, usvajanjem seta zakonskih rješenja ključnih za zatvaranje pregovaračkih poglavlja, još jednom pokazala da je lokomotiva evropskog puta Crne Gore. Brzim i efikasnim radom potvrđujemo spremnost da Crna Gora postane prva naredna članica EU“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je saradnja Skupštine Crne Gore i EP "na najvišem nivou u istoriji i zasnovana na otvorenom dijalogu, zajedničkim inicijativama i konkretnim rezultatima", prenosi Antena M.

"Skupština Crne Gore ne čeka članstvo – ona ga svakim danom gradi“, poručili su iz crnogorskog parlamenta.