Za usvajanje zakona glasalo je 47 poslanika, a niko nije bio protiv niti uzdržan.

Izvor: printscreen/youtube/skuština crne gore

Skupština Crne Gore usvojila je danas Predlog zakona o visokom obrazovanju kojim se uvodi fleksibilan trociklični model studija.

Za usvajanje zakona glasalo je 47 poslanika, a niko nije bio protiv niti uzdržan.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija, Anđela Jakšić Stojanović, kazala je u Skupštini obrazlažući Predlog zakona, da će novo zakonsko rješenje omogućiti mnogo fleksibilniji model studija koji će na pravi način odgovoriti na potrebe tržišta rada.

Ona je objasnila da su novim modelom omogućene osnovne studije od 180 kredita.

„Umjesto modela 3+2+3, za koji smo se usaglasili da ne odgovara na pravi način potrebama tržišta i različitih oblasti, omogućili smo osnovne studije od 180 kredita, postidplomske kao jednogodišnje ili dvogodišnje od 60 ili 120 kredita, doktorske od 180 kredita, kao i integrisane studijske programe vrijednosti 30, odnosno 360 kredita“, navela je Jakšić Stojanović.

Prema njenim riječima, na taj način omogućiće se ustanovama visokog obrazovanja da organizuju studijske programe u skladu sa specifičnostima samih oblasti.

„Zatečeni studenti, oni su koji upisali master studije od dvije godine, nakon četvrte godine moći će da uzmu diplomu specijalističkih studija“, rekla je Jakšić Stojanović.

Ona je kazala da, prema novom zakonu, studenti osnovnih i postidplomskih studija na javnim ustanovama ne plaćaju školarinu, dok osobe sa invaliditetom i pripadnici romske i egipćanske populacije ne plaćaju školarinu ni na privatnim fakultetima.

Jakšić Stojanović je navela da će, prema novom zakonu, oni koji budu birani u akademska zvanja potpisivati ugovor na neodređeno, te da se odsad izbor u zvanje neće više vršiti samo na UCG, već i na samostalnim fakultetima.

Ona je kazala da će Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija prvi put raditi o Pravilniku o upisu, a da je neophodno izmjeniti pravila studiranja kako bi sve za upis na narednu studijsku godinu bilo spremno.