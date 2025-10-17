Naveli su i da su obavijestili Popović da ima pravo da podnese pritužbu na donijeto rješenje Višem državnom tužilaštvu u Podgorici - “odnosno da preduzme gonjenje protiv prijavljenog D. Ž. podnošenjem optužnog predloga Osnovnom sudu u Podgorici”.

Podgoričko osnovno tužilaštvo odbacilo je prijave koje je potpredsjednica parlamenta Zdenka Popović (Demokrate) podnijela protiv opozicionih poslanika Danijela Živkovića (Demokratska partija socijalista) i Nikole Zirojevića (Socijaldemokrate).

To su juče “Vijestima” rekli iz institucije kojom rukovodi Duško Milanović.

“... Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odbacilo je prijavu potpredsjednice Skupštine Z. P. protiv poslanika D. Ž., zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, jer ne postoji osnovana sumnja da je prijavljeni izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, kao ni drugo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”, piše u odgovoru redakciji Vijesti.

Naveli su i da su obavijestili Popović da ima pravo da podnese pritužbu na donijeto rješenje Višem državnom tužilaštvu u Podgorici - “odnosno da preduzme gonjenje protiv prijavljenog D. Ž. podnošenjem optužnog predloga Osnovnom sudu u Podgorici”.

Popović nije juče odgovorila na pitanja "Vijesti" da li je podnijela pritužbu na odluku tužilaštva, te da li će nastaviti krivično gonjenje Živkovića. Ona je sredinom jula podnijela prijavu protiv lidera Demokratske partije socijalista (DPS), tvrdeći da joj je, nakon završetka sjednice parlamenta, prijetio u plenarnoj sali da će “imati ogroman problem” zbog toga što mu nije dozvolila da prokomentariše izlaganje jednog skupštinara.

Živković je zbog prijave istog dana dao izjavu u policiji u svojstvu građanina, odbacujući tvrdnje Popović. On je, prema saznanjima “Vijesti”, ispričao policiji da je nakon što se na sjednici obratio poslanik Seid Hadžić (Pokret Evropa sad), koji ga je, tvrdi, više puta pominjao u obraćanju, zatražio od Popović riječ, ali da je ona, nakon završetka izlaganja Hadžića, konstatovala da je zasjedanje završeno.

Živković je naveo da joj se obratio riječima: “Zdenka, imaćeš u budućnosti sa mnom, kad budeš vodila sjednice, veliki problem, jer ću ti, shodno proceduri, uvijek tražiti replike i izlaganja, a sve u skladu s Poslovnikom Skupštine Crne Gore”.

On je juče “Vijestima” rekao da ne želi da komentariše odluku tužilaštva.

Popović je početkom septembra policiji prijavila Zirojevića zbog navodnih uvreda koje je iznio u saopštenju objavljenom u medijima, a u kom ju je optužio za nepotizam i zloupotrebe.

“Dok Popović trubi o ženskim pravima, istovremeno teret sopstvenih zloupotreba svaljuje na mladog ugovorca čije ime i prezime nikad nijesu javno objavili, a koji s tim slučajem nema ama baš nikakve veze i to svi znamo”, kazao je tada Zirojević, što je Popović navela kao razlog obraćanja policiji.

Povodom objava medija da je Popović, kao potpredsjednica parlamenta, za deset mjeseci 2024. godine potrošila 3.200 eura goriva, iz najvišeg zakonodavnog doma početkom godine je rečeno da je internom kontrolom sprovedenom na zahtjev Popović, utvrđeno da ta funkcionerka nije potrošila gorivo, već osoba koja je u Skupštini radila po osnovu ugovora o djelu.

Iz podgoričkog osnovnog tužilaštva kazali su “Vijestima” da i u radnjama poslanika SD-a nije bilo elemenata krivičnog djela.

“Postupajući državni tužilac je obaviješten o prijavi koju je potpredsjednica Skupštine podnijela protiv poslanika N. Z, i našao da u radnjama prijavljenog lica nema elemenata krivičnog djela, za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”, naveli su.

Zirojević je juče redakciji kazao da ga činjenica da je tužilaštvo odbacilo prijavu “nimalo ne iznenađuje”, te da je to bilo “u potpunosti očekivano”.

“... S obzirom na to da se, kao što sam kazao kad sam davao izjavu policiji, radi o potpuno neistinitim optužbama koje nikako ne stoje”, dodao je on.

Poručio je da mu je drago što je tužilaštvo dokazalo da je otporno “na te vrste političkih pritisaka”.

“Nažalost, sad u parlamentu gledamo pokušaje zloupotrebe pozicije potpredsjednice parlamenta kako bi se meni, a potom i nekim drugim kolegama, onemogućilo da govorimo, naročito o temama koje njima smetaju”, naveo je.

Parlamentarac SD-a je najavio da će potražiti način postoji li mogućnost da protiv Popović podnese prijavu za lažno prijavljivanje i povredu časti i ugleda, jer je, prema njegovim riječima, to bila jedna od namjera potpredsjednice parlamenta.