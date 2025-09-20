On je istakao da blokada izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda ugrožava poglavlje 27 i otežava proces pristupanja EU. On ističe da su u Njemačkoj i Austriji izgrađene stotine takvih postrojenja i rade odlično.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Predsjedavajući Parlamentarnog odbora EU i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) Tomas Vajs poručio je da bi odustajanje od gradnje kolektora u Botunu moglo usporiti evropski put Crne Gore. On sumnja da iza protesta u Zeti stoje, kako je kazao, skriveni interesi, te je optužio lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića za opstrukciju projekta, prenosi CdM.

“Postignut je prilično značajan napredak. Vidjeli ste to i kroz dobijanje IBAR-a. Nekoliko poglavlja je već zatvoreno, a do kraja godine moglo bi se zatvoriti još pet, ostalih 20 poglavlja moglo bi da se zatvore naredne godine. Prvi put čujem da države članice i Evropska komisija i Savjet smatraju da postoji realna šansa da Crna Gora završi pregovore do naredne godine”, istakao je Vajs za Televiziju Vijesti.

“Što se tiče protesta, osjećam da se stanovništvo tamo nažalost zloupotrebljava za druge interese. Naravno da stanovništvo treba da bude uključene, ali blokirati ovaj projekat je apsolutno besmisleno. Bojim se da iza toga stoji skrivenaa agenda jer osoba koja je najglasnija, poslanik Milan Knežević, otvoreno ne brani interese Crne Gore nego interese Aleksandra Vučića, a bojim se i neke ruske interese. Kada vidim gdje redovno putuje, bojim se da ima skrivenu namjeru da blokira ovo postrojenje, jer zna da ako se ono ne izgradi Crna Gora neće imati šansu da ispuni kriterijume iz poglavlja 27 i na taj način on želi da spriječi ulazak Crne Gore u EU,“ kazao je on.