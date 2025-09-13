Predsjednik DNP-a Milan Knežević najavio da će, ako počne gradnja postrojenja u Botunu, tražiti od odbornika te partije da napuste vlast u Podgorici.

Knežević i predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović prijavili sun direktora Agencije za zaštitu životne sredine zbog navodnih propusta u sanaciji crvenog mulja u bazenu KAP-a i za zloupotrebu položaja.

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda može srušiti podgoričku vlast, ali ne i aktuelnu Vladu Crne Gore, kako prenose "Vijesti".

To proizilazi iz odgovora predsjednika Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića na pitanje “Vijesti” da li će opozvati ministre iz svoje stranke iz Vlade jer zvanično nijesu bili protiv Prostorno-urbanistčkog plana Podgorice, koji predviđa izgradnju postrojenja u zetskom naselju Botun, ali i još jednog sličnog u dijelu Zete prema Plavnici.

On je, međutim, kazao da će, ako dođe do izgradnje kolektora u Botunu, tražiti od odbornika da napuste lokalnu vlast u Podgorici.

“Čitava ova priča je da se napravi koalicija sa DPS-om i (Duškom) Markovićem. Nema novih izbora. Neka se niko ne sjekira ako DNP napusti vlast. Gospodin (Saša) Mujović se vraća na fabrička podešavanja, tamo odakle je došao”, tvrdi Knežević.

Naglasio je da DNP neće napuštati vlast na državnom nivou. Poručio je da ostvaruju značajan uticaj.

“Na državnim nivou ćemo vlast da napustimo ne samo zbog zaštite životne sredine, nego ukoliko ne dođe do realizacije svega onoga što su naši ciljevi i principi. Sa onoliko poslanika i snagom koju imamo, ostvarujemo značajan uticaj u Vladi. U ovom trenutnku ne vidim nikakav razlog da napustimo vlast na državnom nivou. Ako dođe do toga, bićete blagovremeno obaviješteni. Biće jasno i nedvosmisleno saopšteno. U ovom trenutku sam zadovoljan radom ministarke (Maje) Vukićević i gospodina (Miluna) Zogovića”, kazao je.

Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović i Knežević podnijeli su krivičnu prijavu protiv direktora Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) Milana Gazdića, zbog navodnog propusta u sanaciji crvenog mulja u bazenu Kombinata aluminijuma (KAP), kako prenose "Vijesti".

Kako Asanović tvrdi, Gazdić je počinio niz krivičnih djela i zloupotrijebio službeni položaj.

To je uslijedilo tačno sedam dana nakon što je Agencija dala Glavnom gradu saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda, čija je izgradnja predviđena u industrijskoj zoni KAP-a, na urbanističkim parcelama koje se nalaze u katastarskoj opštini Dajbabe.

Asanović je juče, govoreći o prijavi protiv Gazdića tokom konferencije za medije, kazao da je EPA bila dužna da u roku od dvije godine pribavi dozvolu za rekonstrukciju bazena crvenog mulja KAP-a.

Prema njegovim tvrdnjama, Gazdić je zloupotrijebio službeni položaj tako što je kompaniji WEF Kolektor iz Berana pribavio korist u obliku troškova koje ta firma nije snosila, jer nije preduzela preventivne mjere.

Govoreći opet o planiranom postrojenju u Botunu, Knežević je kazao da se u prethodnom periodu mogla vidjeti “nestručnost komisija, kao i nevaspitano ponašanje prema Botunjanima”.

On je ekologe nazvao “svaštolozima”, dodajući da su oni i “građanski tajkuni interesdžije koji su spremni da žrtvuju 16.000 mještana Zete”.

“... Samo da bi dobili pet ili deset odsto od nekog projekta. Sve vrijeme obmanjuju crnogorsku javnost i žele da isključe uticaj KAP-a na život u Zeti, kao i da isključe uticaj KAP-a s planiranim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda. Slušajući gradonačelnika Mujovića ispada da će kolektor da bude u obliku drona, da neće da bude na zemlji, da neće biti tik uz bazen crvenog mulja”, poručio je.

Odgovarajući na pitanje “Vijesti” da li je njemu i mještanima Botuna bliska ponuda gradonačelnika Mujovića za sanaciju bazena crvenog mulja, Knežević poručuje da “ima osjećaj da je Mujović spavao pored bazena kada je davao tu izjavu”.

Podsjeća i da je saniranje bazena crvenog mulja bila “obaveza države”.

Iako se o projektu novog postrojenja za preradu otpadnih voda u Podgorici govori duže od deceniju, još od vremena kada je na čelu grada bio Miomir Mugoša, posljednjih nekoliko mjeseci je aktuelizovana jer su podgoričke vlasti upozorile da se mora postaviti kamen temeljac ili će Glavni grad platiti penale koji se mjere stotinama miliona eura.

Gradonačelnik Saša Mujović nedavno je ponovio da do kraja godine mora početi gradnja kolektora u Botunu, jer je to jedini način da Podgorica dobije sistem za prečišćavanje otpadnih voda, a da ne plati desetine miliona eura štete ukoliko taj posao ne počne…

Građanski i ekološki aktivista Aleksandar Dragićević podnio je Upravi policije prijavu protiv Kneževića navodeći da se osjeća ugroženim zbog njegovih izjava s protesta u Botunu.

Dragićević u prijavi, a u koju “Vijesti” imaju uvid, ističe da je Knežević tokom protesta u Botunu, u utorak, iznio više neosnovanih kvalifikacija i tvrdnji protiv njega.

“... I pominje ‘kosmurana’ i tvrdi da, u slučaju da se nastavi s kampanjom za izgradnju postrojenja, on ističe da ‘ako nastavi tako, javno mu obećavam doći ćemo mu ispred kuće s traktorima fekalija i prosućemo ih pa neka diše ako je to zdravo, neka prerađuje ako je zdravo’. Kako sam jedini ekološki aktivista s dugogodišnjim iskustvom duge kose (pežorativno kosmuran) i kako sam u danima prije ovoga imao više izjava vezano za PPOV i n

Dragićević je rekao “Vijestima” da mu se nikada nije dešavalo da ga poslanik vlasti prozove zbog stava koji ima u cilju zaštite prirode.

“Da mi je neko pričao da će ovo da se dešava poslije 2020. godine ne bih mu vjerovao, jer se ovakve prijetnje nijesu dešavale prije 2020. godine. Očigledno je da se u Crnoj Gori sloboda govora pokuša smanjiti na najminimalniju kada to odgovara poslanicima vlasti”, kazao je Dragićević.

Poručio je da će nastaviti “još više i bolje” da radi svoj posao.

“Da upozoravam građane i borim se za čistu i zdravu Crnu Goru. Gospodinu Kneževiću želim da, ukoliko smatra da je to potrebno, stvarno dođe na moju adresu. Sada nemam nikakvih problema, jer sam dislocirao svoju porodicu, da ih dočekam i primim njihove traktore bez ikakvih problema. Pa ćemo vidjeti ko će tu izvući deblji kraj”, kazao je.

jegovu izgradnju, tako sam se osjetio prozvanim, što je kod mene izazvalo jak osjećaj uznemirenosti i panike, jer se radi o poslaniku vlasti koji ima više hiljada političkih podržavalaca i smatram da mi je iznošenjem neistina, crtanje mete, pozivima da se dolazi kod mene na kuću ugrožena sigurnost, jer upravo dolazi od poslanika vlasti”, piše pored ostalog u prijavi.