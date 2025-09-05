Ističe da je ovo razlog više da SDT koliko danas po službenoj dužnosti formira predmet i istraži sve okolnosti koje indiciraju da se radi o slučaju visoke korupcije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sa neizmjernim žaljenjem konstatujem da sam po hiljaditi put bio u pravu, iako sam juče pretrpio salvu medijskih napada jer sam uhvatio u laži sve one koji su tvrdili da komisija nije donijela pozitivno mišljenje o izgradnji kolektora u Botunu, navodi Milan Knežević, predsjednika Demokratske narodne partije koji je reagovao na odluku Agencije za zaštitnu životne sredine kojom je data saglasnost za gradnju sisitema za prečišćavanje otpadnih voda, prenosi CdM.

Ističe da je ovo razlog više da SDT koliko danas po službenoj dužnosti formira predmet i istraži sve okolnosti koje indiciraju da se radi o slučaju visoke korupcije.

“Svakom je jasno da ovdje nije riječ o „struci“ već o bruci koja će ostati zabilježena kao akademsko zastiđe i putokaz mladim generacijama kuda ne treba da idu. Očekujem da istraga SDT – a osim direktora Agencije za zaštitu životne sredine Milana Gazdića obuhvati i određene građevinske tajkune koji su nakon pada DPS – a presvukli političke dresove, i žele da u ovom projektu ekološkog genocida nad Zetom zauzumu pozicije podizvođača. Umjesto da im se ispita porijeklo kapitala i konfiskuje imovina stečena na korupciji i zloupotrebama, ovaj nepismeni Tajkunarijum kome iz donjih dijela leđa još vire nesažvakani pipci gambora, pomislio je da će preko jednog broja političara na vlasti gaziti Zetu i Zećane i njihovo pravo na zdrav život i životnu sredinu.

Ističe da ukoliko izostane reakcija tužilaštva, kao i što je najavio, lično će podnijeti krivične prijave protiv članova komisije, i svim raspoloživim ustavnim sredstvima nastaviti borbu protiv koruptivne hobotnice, piše CdM.

“A pošto su me juče prozivali da ubijedim struku o štetnosti instaliranja kolektora u Botunu, obavješavam javnost da ću narednih dana pred građane iznijeti zastrašujuće podatke kako je svjesno i organizovano uništavana životna sredina u Zeti, i kako bi izgradnja kolektora u Botunu od ove opštine napravila crnogorski Černobilj. Dakle, „struku“ nemam namjeru da ubjeđujem, jer su današnjim mišljenjem sebe ispisali iz te kategorije”, poručio je Knežević.

Poručuje da jedine koje on treba ubijediti su građani Botuna.

“Zato pozivam članove komisije, članove Tajkunarijuma, političare i sve koji žele da izgrade kolektor u Gornjoj Zeti, da posjete ovo selo i snagom svoje argumentacije dobiju podršku za ovaj zločinački naum. Bježati od svog naroda nije najbolja taktika, mnogi su pokušali, ali narod uvijek na kraju svakom odredi svoje mjesto i u životu, i u politici, i u istoriji. A ja potpuno spokojan čekam sud mog naroda”, kaže Knežević.