Advokat Veselin D. Radulović podnio je dopunu krivičnih prijava protiv poslanika Borisa Bogdanovića iz Demokratske Crne Gore i više nepoznatih osoba odgovornih na Univerzitetu Megatrend u Beogradu.

Izvor: Unsplash

Prijava se, kako navodi Radulović, odnosi na osnovanu sumnju da su izvršili krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije i falsifikovanja isprave, kako prenosi CdM.

Prema navodima prijave u koju je CdM imao uvid, Radulović navodi da je Bogdanović, zajedno sa za sada neidentifikovanim osobama, stekao lažnu diplomu Pravnog fakulteta Univerziteta Megatrend, čime je navodno pribavio zvanje diplomiranog pravnika.

“Ova diploma korišćena je u produženom trajanju kao prava”, tvrdi Radulović.

Advokat Radulović podsjeća da je već ranije podnio dvije krivične prijave (25. i 29. avgusta 2025.) koje se odnose na zloupotrebu službenog položaja, neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka i povredu prava iz rada od strane članova Demokratske Crne Gore i službenika državnih organa, kako prenosi CdM.

Prijava takođe navodi da postoje javno objavljeni podaci i medijski tekstovi koji ukazuju na sumnju u legitimnost obrazovanja Bogdanovića, uključujući i informacije da granična policija posjeduje evidenciju da prijavljeni nije putovao u Srbiju u periodu studiranja, kako prenosi CdM.

Takođe Radulović ukazuje na činjenicu da je Univerzitet Megatrend izgubio dozvolu za rad od Ministarstva prosvjete Srbije u avgustu 2024.

Advokat Radulović predlaže da Specijalno državno tužilaštvo provede sve potrebne radnje od saslušanja prijavljenih i funkcionera koji su ranije ukazivali na sumnje, do pokretanja istrage i utvrđivanja eventualne imovinske koristi stečene izvršenjem krivičnih djela.