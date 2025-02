Poslanik Demokrata Boris Bogdanović istakao je da su otkrili više od 30 afera u Agenciji za nacionalnu bezbjednost koje će u narednom periodu predočiti javnosti.

Izvor: Demokratska Crna Gora

To je istakao u Skupštini Crne Gore tokom rasprave o predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Kazao je da je ANB trebalo da bude ogledalo i obraz naše države, a ne teret koji nas napominje što ne smije da se radi i kako ne treba da se radi, prenosi RTCG.

“Postoji 6.396 prekucanih stranica razgovora nastalih za pola godine praćenja i prisluškivanja nas predstavnika političkih subjekata nastalih po direktnom naređenju bivšeg direktora ANB-a Dejana Peruničića i bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića bez trunke poštovanja prema pravnom poretku”, tvrdi Bogdanović.

Dok su to činili, kaže on, osnovali su platformu Udar.me.

“Taj sramotni spomenik prljave političke kulture na kom su blatili sve koji su se suprotstavili njihovim prljavim političkim metodama”, rekao je Bogdanović.

Kaže da su otkrili više od 30 afera koje će prezentovati u narednim mjesecima.

“Otkrili smo da su dva dana pred izborni dan 28. avgusta 2020. godine iz vojnih magacina, pod direktnim naređenjem oficira Vojske izdali 100 automatskih pušaka, 15 automata, 26.000 metaka, 190 topovskih udara, 50 šok bombi”, istakao je Bogdanović.

Rekao je da je to naoružanje za jednu ratnu vojnu četu koja ima 120 vojnika.

“Kompletna oprema je transportovana u bijeloj ‘Tojoti’ registarskih oznaka PG-JP745 i pratila su je dva crna džipa zatamnjenih stakala u kojima su bili agenti ANB-a”, tvrdi Bogdanović.

Kaže da je sva oprema i naoružanje završilo u podrumima ANB-a, Obavještajno-bezbjednosnog direktorata Ministarstva odbrane, a koristila su je i bezbjednosno interesantna lica.

“A među tim licima i N.T pa pitam one koji su to organizovali i učestvovali šta su ta lica radila tamo 30. avgusta na sam izorni dan do četiri sata ujutro” pitao je Bogdanović.

Tokom rasprave o tom važnom dokumentu, potpredsjednik Vlade Momo Koprivica je rekao da je ova institucija “bila odraz hibridnog i autoritarnog režima Mila Đukanovića”.

“Postojale su i zloupotrebe kada se ova služba instrumentalizovala za prisluškivanje i praćenje političkih neistoišljenika”, istakao je Koprivica.

Rekao je da je čak i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić bio praćen i prisluškivan.

Izmjenama i dopunama Zakona, rekao je da će se izvršiti reorganizacija instituta unutrašnje kontrole ANB-a i efikasnosti rada.

“Smisao je da se provjeri i utvrdi da li su sve mjere službenikau skladu sa Zakonom i efikasnost njihovog postupanja. Uvodi se novi institut tj. specijalni kotrolor koji će o svim nezakonitostima da izvijesti direktora, a ako on reaguje i nešto ne učini, onda se to dostavi Vladi koja će moći da razriješi tog direktora”, pojasnio je Koprivica.

Kako je naveo, propisani su i opšti uslovi za izbor tog kontrolora, prenosi RTCG.

Poslanik Nove srpske demokratije (NSD) Jovan Vučurović je naveo da će se riješiti anomalije u bezbjednosnom sektoru kao i to da na ovaj način rade protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Kako je rekao važno je da se narko karteli proglase terorističkim organizacijama te da je to dio borbe protiv onoga što je, kako kaže, ostavio bivši režim.

“Narod mora da zna da je ova vlast željna borbe protiv kriminala i korupcije”, rekao je Vučurović.

Poslanici su danas nastavili sjednicu Skupštine Crne Gore, a u toku je rasprava o predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

U okviru rasprave biće razmatrana tačka predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Poslanici će se izjašnjavati o tačkama za koje su završene rasprave.