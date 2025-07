Imajući u vidu da se protivnici vetinga u Policiji danima prave neznaveni, tvrdeći da riječ “veting” nijesu uspjeli pročitati u važećim zakonima, evo da ih kratko upoznam sa značenjem tog izraza, saopštio je predsjednik Kluba poslanika Demokrata, Boris Bogdanović.

Izvor: Demokratska Crna Gora

Kako je kazao, Veting u policiji, saglasno evropskim standardima i preporukama ključnih međunarodnih tijela, Evropske komisije, GRECO-a (Savjet Evrope), OEBS-a, kao i prema praksi država članica i kandidata za EU, označava sveobuhvatan mehanizam provjere profesionalnosti, integriteta i lojalnosti policijskih službenika, s ciljem izgradnje čiste, politički neutralne i građanima posvećene policije.

“U zakonima Crne Gore, uključujući Zakon o unutrašnjim poslovima, jasno su propisani svi ključni mehanizmi koji čine suštinu vetinga: bezbjednosne provjere, provjere imovine i prihoda, etički nadzor i disciplinski postupci, profesionalna evaluacija, unutrašnja kontrola i nadzor nad radom, obaveze rukovodilaca i pravna zaštita”, navodi Bogdanović.

Uz to, dodaje, zna se ko sprovodi veting, po kojim pravilima, kako se odlučuje i kako se štiti zakonitost i prava policijskih službenika.

“I sada, kada je sve to rečeno, pitamo otvoreno, da li neko ozbiljan može tvrditi da ovo nije već propisano Zakonom o unutrašnjim poslovima”, pita on.

Bogdanović ističe da, Zakon o unutrašnjim poslovima Crne Gore, u više svojih članova, od odredbi o etičkom postupku, disciplinskoj odgovornosti, bezbjednosnim smetnjama za dalji radu u policijskom zvanju, težim povredama radne dužnosti, provjeri imovine i prihoda i profesionalnog nadzora, to jasno propisuje.

“Ako to nije veting, onda ni voda nije mokra. A što se tiče onih koji i dalje tvrde da “ako ne piše veting, onda to nije veting”, podsjećamo da na autobusu može da piše “Koka-Kola”, ali to ne znači da će da vas osvježi”, kazao je on.

Kao što, ističe, ni policija ne postaje profesionalna samo zato što na zgradi piše “Uprava policije”.

“Prema tome, poštenije je priznati da ste protiv vetinga, nego pokušavati da ga sabotirate. Jer veting nije riječ koju treba da nađete u članu nekog Zakona. Veting je standard, proces i opasnost, ali ne za zakonite službenike, već za one koji su koristili značku kao sredstvo za kriminalne aktivnosti”, smatra Bogdanović.

Kako dodaje, vi koji se protivite, izjasnite se jasno.

“Jer pred građanima, vrištanje nije argumen”, zaključuje on.