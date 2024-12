Šef poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović rekao da će odluka biti promišljena, ali i “usmjerena ka očuvanju interesa građana i stabilnosti vlasti”.

Izvor: Demokratska Crna Gora

Ako Bošnjačka stranka (BS) ne raskine do kraja godine saradnju s Demokratskom partijom socijalista (DPS) na lokalnom nivou, dio većine iz državne vlasti zajednički će zauzeti stav o daljim koracima, jer svako odstupanje od principa povjerenja i zajedničke vizije, na kojima funkcioniše vladajuća većina, zahtijeva adekvatnu reakciju.

To je bio odgovor šefa poslaničkog kluba Demokrata Borisa Bogdanovića, na pitanje - šta će njegova i ostale stranke vlasti koje su pozivale BS da “raskrsti” s DPS-om do 2025. godine, preduzeti ako se to ne desi, prenose Vijesti.

BS-u je za odluku ostalo još šest dana, ali nema ni najava, ni naznaka da bi mogli da raskinu savezništvo s najjačom opozicionom partijom. Te dvije stranke su u vladajućoj koaliciji u nekoliko opština, ali samo u Bijelom Polju od BS-a zavisi opstanak lokalne vlasti.

Predsjednik bjelopoljskog BS-a Ernad Suljević, saopštio je da “zasad sve ostaje isto”.

“Ništa se ne dešava, i nemam nikakvu informaciju... Ništa planirali nismo. Da li će biti uskoro nekih poziva ili ne - u suštini i da bude, mora se razgovarati, dogovarati i pregovarati. Nikakvu drugu informaciju nemam, ostaje sve kao i do sada”, naveo je.

Bogdanović je rekao da Demokrate nemaju informaciju o tome kakav će stav zauzeti BS, niti su, dodaje, u poziciji da ulaze u “unutrašnje odluke” stranke Ervina Ibrahimovića. To je, prema njegovim riječima, pitanje političkih prioriteta i procjena BS-a., pišu Vijesti.

“Ipak, podsjećam da smo kroz zajedničko saopštenje Pokreta Evropa sad (PES), Demokrata, Nove srpske demokratije (NSD), Demokratske narodne partije (DNP) i Socijalističke narodne partije (SNP) jasno pozvali sve stranke koje čine parlamentarnu većinu da do kraja godine preispitaju koalicije s vodećom opozicionom strankom, DPS-om. U istom saopštenju, dva dana pred rekonstrukciju Vlade, naveli smo da koalicija s opozicijom na lokalnom ili državnom nivou utiče na koherentnost parlamentarne većine”, podsjetio je.

Bogdanović je ocijenio da saradnja s DPS-om, koji je, kaže, suštinski protivnik reformskih procesa, “nije kompatibilna s vizijom” koju zastupa vladajuća većina.

“Naša odluka će biti promišljena i usmjerena ka očuvanju interesa građana i stabilnosti vlasti”, poručio je, govoreći o odgovoru dijela vladajuće većine ako BS-u ostane s DPS-om.

Iz PES-a premijera Milojka Spajića, NSD-a šefa Skupštine Andrije Mandića, DNP-a Milana Kneževića i SNP-a ministra poljoprivrede Vladimira Jokovića nisu “Vijestima” odgovorili šta će preduzeti ukoliko BS ne prekine saradnju s DPS-om.

Mandić je krajem novembra rekao Televiziji Crne Gore (TVCG) da očekuje da će u januaru imati odgovor da li se Ibrahimovićeva partija “opredijelila da bude u Vladi ili će se fokusirati na održanje vlasti u Bijelom Polju”.

“Kad ste dio parlamentarne većine, onda je neprirodno da dijelom svog bića budete u parlamentarnoj većini, a drugim u opoziciji. Očekujem da će Bošnjačka stranka, saglasno vlastitom interesu i onome što je njena politička procjena - a ona je nacionalna stranka koja vodi računa o bošnjačkom narodu, da će procijeniti šta je to važnije za njene glasače i zajednicu: da li da bude u Vladi i učestvuje u kreiranju politike ili će se fokusirati na održanje vlasti u Bijelom Polju, gdje čak nijesu prva violina...”, saopštio je tada, prenose Vijesti.

Krajem jula, uoči rekonstrukcije Vlade kojom je BS ušao u nju, dio konstituenata dotadašnje vladajuće većine - PES, Demokrate, NSD, DNP i SNP u zajedničkom saopštenju pozvao je sve stranke “koje su ili će biti u sastavu 44. Vlade Crne Gore, da preispitaju koalicionu saradnju s vodećom parlamentarnom opozicijom na svim nivoima najkasnije do usvajanja budžeta za 2025.”.

“U suprotnom, ova parlamentarna većina prekinuće saradnju sa strankama koje tvore vlast s vodećom parlamentarnom opozicijom”, navedeno je u zajedničkom saopštenju.

Budžet za 2025. je u skupštinskoj proceduri i o njemu će se glasati do kraja godine.

Aktuelna bjelopoljska vlast konstituisana je krajem 2022, odnosno početkom 2023. U lokalnom parlamentu je zastupa 19 odbornika, od čega 11 iz DPS-a, četiri iz BS-a, te po dva iz Socijaldemokratske partije (SDP) i Socijaldemokrata (SD). U opoziciji su partije nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF), koje imaju pet odbornika, dok PES ima četiri, Demokrate tri, a SNP, Građanski pokret (GP) URA i Ujedinjena Crna Gora po dva predstavnika.

BS je do 2020. bio dugogodišnji koalicioni partner DPS-a na lokalnom i državnom nivou. Nakon “pada” DPS-a te godine, BS se u izvršnu vlast vratio 2022, kad je vladu napravio Dritan Abazović (GP URA). U Spajićevu vladu ušli su 23. jula, dobivši jedno potpredsjedničko i pet ministarskih mjesta.