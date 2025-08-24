„Time je sam sebe doveo u situaciju da mu je gotovo nemoguće da postane predsjednik SNP-a. Teoretski mi se čini da Šćekić ne može pobijediti na Kongresu, a nijesam siguran ni da će učestvovati, iako je prihvatio kandidaturu“, kazao je Joković.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lider Socijalističke narodne partije (SNP) i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković poručio je da niko ko nije član SNP-a ne može obavljati državne funkcije u ime te stranke, uključujući i potpredsjednika SNP-a i ministra sporta i mladih Dragoslava Šćekića.

U intervjuu za Vijesti Joković je rekao da lično nema problema sa Šćekićem, koji će mu biti protivkandidat na predstojećem Kongresu SNP-a zakazanom za 30. avgust, ali je dodao da je dio ljudi iz Šćekićevog okruženja uticao na promjenu njegovog odnosa prema članovima partije.

On je podsjetio da je od osnivanja u SNP-u i da je u više navrata podržavao Šćekića u političkoj karijeri.

„Za vrijeme mog predsjednikovanja Šćekić je izabran za predsjednika Opštine Berane, bio je direktor Fonda zdravstva, a na moj predlog postao je ministar zdravlja, kasnije i ministar sporta i mladih. Predložio sam i da bude potpredsjednik Vlade. Dakle, niko u SNP-u nije imao više funkcija od ove generacije u kojoj je i Šćekić“, naglasio je Joković.

Dodao je da se Šćekić povlačio iz unutarstranačkih nadmetanja onda kada nije mogao da pobijedi, ali nikada sa značajnih državnih funkcija.

„Ja sam ustupao mjesto potpredsjednika Vlade njemu, u prošloj Vladi mjesto predsjednika Skupštine Danijeli Đurović, a u prvoj Krivokapićevoj Vladi nijesam zauzeo najvišu funkciju. Toliko o tome koliko ja želim da imam funkcije“, zaključio je Joković.

Kongres SNP-a, na kojem će biti izabran novi predsjednik, biće održan 30. avgusta, prenose Vijesti.