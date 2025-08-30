Predsjednik SNP-a Vladimir Joković rekao je da se deseti kongres te stranke održava 30. avgusta, na dan velike pobjede crkve i naroda u Crnoj Gori

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

On je naglasio da je Socijalistička narodna partija nastala iz naroda, da je uvijek bila i ostaje uz narod, prenosi RTCG.

Kako je rekao, jedan je SNP jer je uvijek bila na liniji da je opšte dobro važnije od bilo kojih pojedinačnih interesa. Kako kaže, u SNP-u nema mjesta za podjele, ali ima za dijalog.

“Želim da potvrdim da ono što je već poznato, SNP nije partijski eksperiment, već politička konstanta u Crnoj Gori”, rekao je Joković.

On je naglasio da SNP ostaje na putu koji je trasirao 30. avgust, prenosi RTCG.

“Vjerujemo u evropsku budućnost Crne Gore”, rekao je Joković.

Delegati su usvojili dnevni red i izabrano je radno Predsjedništvo.

Desetom Kongresu SNP u Podgorici prisustvuju gosti iz političkog i javnog života Crne Gore i regiona, uključujući predsjednika parlamenta i NSD-a Andriju Mandića, ambasadora Srbije Nebojšu Rodića, ranijeg lidera stranke Srđana Milića, poslanike PES Vasilija Čarapića i Jelenu Nedović, čelnika URA Dritana Abazovića, poslanika URA Zorana Mikića, poslanicu BS-a Edinu Dešić, predstavnicu Demokratske Crne Gore Draganu Kažanegru Stanišić, predsjednika FORCA i opštine Ulcinj Gencija Nimanbegua, Jelenu Kljajević i Vladimira Bulatovića iz DNP-a, ministra javne uprave Maraša Dukaja, poslanika Ujedinjene Crne Gore Vladimira Dobričanina, predstavnika CIVIS Srđana Pavićevića, predstavnika Prave Crne Gore Stefana Vešovića…

Tu su i ministar kulture u Vladi Srbije Nikola Selaković i poslanik SPS Uglješa Marković, kao i Rajko Papović, savjetnik predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Obraćajući se delegatima, Andrija Mandić rekao je da su danas potrebne moderne politike. On je naglasio da je SNP pod vođstvom Jokovića doživjela preporod. Naglasio je da je Joković 2020. godine u važnom trenutku za srpski narod i sve koji vole istinu i pravdu u Crnoj Gori, znao da SNP treba da stane uz veliku, pobjedničku koaliciju, prenosi RTCG.

“Želim da nastavite starim putevima slave”, rekao je Mandić. Ministar Maraš Dukaj je naveo da je Albanska alternativa imala korektnu saradnju sa SNP-om.

“Želim da istaknem da SNP kao tradicionalna stranka, koja je dugo bila u opoziciji, pokazuje otpornost i razumijevanje društvenih procesa”, ukazao je Dukaj.

Šef poslaničkog kluba PES-a Vasilije Čarapić je istakao da SNP-u zahvaljuje na dosadašnjem radu u korist građana Crne Gore.

“Naša vizija je Crna Gora u modernoj Evropi ali i Crna Gora u kojoj građani osjećaju pravdu”, kazao je Čarapić.

Kako je istakao, da bi Crna Gora bila snažna i uspješna, moramo ojačati slobodu i djelovanje građana. Pohvalio je djelovanje dvoje poslanika SNP-a u crnogorskom parlamentu.

Dritan Abazović ističe da je SNP bio možda i većinska Crna Gora u jednom teškom vremenu. On je naglasio da mu je čast što je SNP bio dio Vlade koju je on formirao 2022. godine.

“Da u solidarnosti i slozi postižemo ciljeve na korist svih građana Crne Gore, bez obzira na vjeru i naciju. Da se srećemo u dobru”, kaže Abazović.

Potpredsjednica Demokrata Dragana Kažanegra Stanišić rekla je, pozdravljajući skup, da je pred svim demokratskim snagama važan zadatak – da vetingom očisitimo institucije od mafije.

“Da oslobodimo Crnu Goru od organizovanog kriminala i korupcije. Dokazali smo da možemo opstati. Kada su mnogi bježali, mi smo ostajali”, rekla je Kažanegra Stanišić.

Edina Dešić istakla je da BS želi uspješan i plodotvoran rad delegatima na kongresu SNP-a. Kako je istakla, BS i SNP iako su imali razlike, u teškim vremenima imali su snage i zrelosti za dogovore u korist svih građana naše zemlje.

Jelena Kljajević iz DNP-a rekla je da obje stranke imaju obavezu da izgrade Crnu Goru zasnovanu na pravdi i solidarnosti.

Vladimir Dobričanin rekao je da je SNP dio velike, uspješne priče, a posebno je bitno to istaći baš na današnji dan, kada se sjećamo velike političke pobjede u Crnoj Gori.

Genci Nimanbegu kazao je da u mnoštvu partija i političkih ponuda, moramo naći ono što nas spaja, i što je korisno za sve građane.

Potpredsjednik Socijalističke narodne partije i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić saopštio je juče da povlači svoju kandidaturu za predsjednika stranke, navodeći da ne želi da učestvuje u procesu koji je, kako tvrdi, od početka bio “obesmišljen, neregularan i duboko kompromitovan”.