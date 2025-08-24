Potpredsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Dragoslav Šćekić juče nije prisustvovao sjednici glavnog odbora na kojoj se odlučivalo o novim članovima tog partijskog tijela i delegatima za kongres zakazan za 30. avgust.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Time su dodatno pojačane spekulacije da je definitivno odlučio da formira novu političku partiju na temeljima izvornog SNP-a, što je naš portal i najavio prije nekoliko dana. Međutim, prema informacijama iz same partije, Šćekić nije definitivno odustao od kandidature, pa samim tim nije izvjesno da će aktuelni predsjednik Vladimir Joković biti jedini kandidat za novi mandat na čelu SNP-a.

Kako smo nedavno pisali, Šćekić je shvatio da mu se u SNP-u događa isto što se nekada dogodilo Momiru Bulatoviću u sukobu sa Milom Đukanovićem u jedinstvenom DPS-u – potiskivanje sa stvarnih pozicija odlučivanja i pokušaj da se svede na dekor u partiji. Izvor našeg portala tvrdi da Jokovićeva struja u glavni odbor i za delegate za kongres bira čak i članove drugih partija, a uklanja one koji su od osnivanja u SNP-u samo zato što ne podržavaju aktuelnog predsjednika. Umjesto pasivnog prihvatanja takvog položaja, Šćekić je odlučio da se izdvoji i pripremi teren za sopstvenu političku organizaciju. Prema našim informacijama, njegov plan je da oko sebe okupi dio članstva SNP-a, ali i ljude iz NVO, slobodne intelektualce i naročito stare članove SNP-a, i da formira novu partiju koja će nastupati kao državotvorna i konzervativna opcija. Time bi, kako nam je nezvanično saopšteno, odgovorio na zahtjeve birača razočaranih padom SNP-a i trajnim unutrašnjim pod‌jelama. Ovakav scenario značio bi da se SNP suočava sa novim velikim raskolom (čega nije manjkalo u istoriji ove stranke), jer je izvjesno da bi odlaskom Dragoslava Šćekića partija koja je nekada bila stožer opozicije ostala bez dijela prepoznatljivih kadrova i biračkog uporišta, prenosi Dan.

Odbornik SNP-a u Skupštini opštine Berane Tiho Bogavac pružio je podršku Šćekiću pred kongres partije 30. avgusta. On je istakao da je Šćekić godinama bio simbol istrajnosti, borbe i rada na jedinstvu i opstanku SNP-a.

" Njegovo ime se vezuje za dosljednost i čuvanje temelja na kojima je partija ponikla. O njegovoj borbi i rezultatima najbolje govore njegova dugogodišnja d‌jela. Nažalost, jasno je da SNP u posljednjim godinama više ne predstavlja onaj SNP čije su vrijednosti i korijeni okupljali i snažili narod. Mi koji smo sve to branili ne želimo da budemo saučesnici u gašenju SNP-a zbog nečijih ličnih interesa" poručio je Bogavac.

Kazao je da su Šćekić i ljudi okupljeni oko njega učinili sve da se partija sačuva od nestanka i da ostane vjerna izvornim principima.

" Privatizacija partije zatvorila je vrata svim istinskim borcima, njenoj ideologiji i članovima " tvrdi Bogavac.

I predsjednik Opštinskog odbora SNP-a u Herceg Novom Igor Svilanović i svi članovi opštinskog odbora SNP-a u tom gradu, njih ukupno 33, pružili su apsolutnu i jedinstvenu podršku potpredsjedniku SNP-a i ministru sporta i mladih Dragoslavu Šćekiću na budućem političkom putu, piše Dan.

" Dado Šćekić je dugi niz godina predstavljao primjer istrajnosti, borbenosti i predanog rada na očuvanju jedinstva i opstanka SNP-a. Njegovo ime se vezuje za postojanost i nepokolebljivu odbranu vrijednosti na kojima je SNP izgrađen. O njegovom političkom angažmanu i rezultatima najubjedljivije govore d‌jela koja je tokom svih ovih godina ostvario " kazao je Svilanović.

Podršku Šćekiću juče je pružio i Miloš Ostojić, član OO SNP Pljevlja, kandidat za odbornika u lokalnom parlamentu i bivši predsjednik Odbora direktora Rudnika uglja Pljevlja.

U vremenu kada je povjerenje građana u institucije i političke procese od presudne važnosti za budućnost Crne Gore, izražavam punu i nedvosmislenu podršku Dragoslavu Šćekiću u njegovom dosadašnjem i budućem političkom d‌jelovanju.

Dragoslav Šćekić je kroz svoj dosadašnji rad u SNP-u i institucijama sistema pokazao da posjeduje jasnu viziju, dosljednost u stavovima i odgovornost u donošenju odluka. Njegovo liderstvo odlikuje spremnost na dijalog, otvorenost prema konstruktivnim inicijativama i odlučnost u zaštiti interesa građana. Upravo te vrijednosti predstavljaju osnovu na kojoj se može graditi stabilno i demokratsko društvo – saopštio je Ostojić.

Kako prenosi Dan, on je istakao da je Šćekić svojim d‌jelovanjem potvrdio da politika ne smije biti prostor za lične interese, već odgovorna služba građanima.

" Njegov angažman na očuvanju SNP-a, jačanju vladavine prava i uspostavljanju povjerenja između države i građana primjer je političkog d‌jelovanja koje zaslužuje podršku i poštovanje. Podrška Dragoslavu Šćekiću je podrška politici odgovornosti, principijelnosti i posvećenosti javnom interesu " smatra Ostojić.

Dakle, umjesto konsolidacije pred kongres, SNP, po svemu sudeći ulazi, u novu fazu pod‌jela, s jedne strane Jokovićevim nastojanjem da zadrži kontrolu, a s druge neizvjesnošću šta će biti naredni politički potez Dragoslava Šćekića.