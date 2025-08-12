Sjednica je održana danas i odlučeno je da Joković bude kandidat za predsjednika, ali i određeni predstavnici za deseti kongres (ukupno devet delegata), kandidati za Glavni odbor SNP-a, Nadzorni odbor i Statutarnu komisiji.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Šavnički odbor Socijalističke narodne partije (SNP) predložio je Vladimira Jokovića za predsjednika stranke, saopštili su "Vijestima"

Sjednica je održana danas i odlučeno je da Joković bude kandidat za predsjednika, ali i određeni predstavnici za deseti kongres (ukupno devet delegata), kandidati za Glavni odbor SNP-a, Nadzorni odbor i Statutarnu komisiji.

"Bez obzira na postkongresni ishod, molimo članstvo i rukovodstvo partije na buduće jedinstvo i zajedništvo", kazali su u saopštenju.