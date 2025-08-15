Na sjednici su, kako je saopšteno, određeni delegati i kandidati za buduće članove Glavnog odbora, koji će se birati na predstojećem Kongresu stranke, zakazanom za 30. avgust.
Opštinski odbor Socijalističke narodne partije (SNP) Petnjica jednoglasno je odlučio da za predsjednika partije predloži Vladimira Jokovića.
“Jednoglasno je odlučeno da se za predsjednika SNP-a predloži Vladimir Joković, koji, po riječima članova OO Petnjica, predstavlja stub demokratije i istinski garant jedinstva u našoj partiji” navodi se u saopštenju.
Oni su istakli da je cilj da Socijalistička narodna partija bude snažna, jedinstvena i spremna da odgovori svim izazovima pred nama.
“Očekujemo da ovaj Kongres bude Kongres jedinstva, na kojem neće biti pobjednika ni poraženih – već će pobijediti samo SNP i njena ideja, koja nas je i okupila prije 27.godina”, zaključuje se.