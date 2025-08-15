Na sjednici su, kako je saopšteno, određeni delegati i kandidati za buduće članove Glavnog odbora, koji će se birati na predstojećem Kongresu stranke, zakazanom za 30. avgust.

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Opštinski odbor Socijalističke narodne partije (SNP) Petnjica jednoglasno je odlučio da za predsjednika partije predloži Vladimira Jokovića.

“Jednoglasno je odlučeno da se za predsjednika SNP-a predloži Vladimir Joković, koji, po riječima članova OO Petnjica, predstavlja stub demokratije i istinski garant jedinstva u našoj partiji” navodi se u saopštenju.

Oni su istakli da je cilj da Socijalistička narodna partija bude snažna, jedinstvena i spremna da odgovori svim izazovima pred nama.

“Očekujemo da ovaj Kongres bude Kongres jedinstva, na kojem neće biti pobjednika ni poraženih – već će pobijediti samo SNP i njena ideja, koja nas je i okupila prije 27.godina”, zaključuje se.