Izvor: snp

U susret predstojećem Kongresu Socijalističke narodne partije večeras je održana sjednica Izvršnog odbora Opštinskog odbora SNP-a Berane koji je jednoglasno pružio podršku aktuelnom ministru sporta Dragoslavu Šćekiću za kandidaturu za predsjednika partije.

“Svojim dosadašnjim radom, istrajnošću i upornošću Dragoslav Šćekić dokazao je da je dostojan da ubuduće bude na čelu SNP-a Crne Gore”, saopšteno je iz beranskog SNP-a.

Izvršni odbor smatra da je najvažnije sačuvati jedinstvo unutar partije.

Dragoslav Šćekić je aktuelni potpredsjednik SNP-a, u dva mandata je bio predsjednik Opštinskog odbora SNP-a Berane, kao i predsjednik Opštine Berane.

Ovaj prijedlog biće proslijeđen Opštinskom odboru SNP Berane, čija će se sjednica održati narednih dana.