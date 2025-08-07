“Naš zadatak je da radimo za dobrobit svakog pojedinca, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost, i da doprinosimo očuvanju suživota i međusobnog poštovanja koje krasi naš grad,” poručio je Nikić.

Izvor: MONDO

Socijalistička narodna partija Crne Gore saopštila je da su formirli Opštinski odbor SNP Ulcinj, a za predsjednika je jednoglasno izabran Danilo Nikić. Na izbornoj konferenciji, novoizabrani predsjednik Danilo Nikić zahvalio se na ukazanom povjerenju i istakao da SNP u Ulcinju mora djelovati u interesu svih građana, uz puno uvažavanje specifičnosti multinacionalne sredine u kojoj žive.

“Naš zadatak je da radimo za dobrobit svakog pojedinca, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost, i da doprinosimo očuvanju suživota i međusobnog poštovanja koje krasi naš grad,” poručio je Nikić.

Izbornoj konferenciji prisustvovali su predsjednik Partije Vladimir Jokovic potpredsjednik Krsto Radjenovic i koordinator za formiranje OO SNP Ulcinj, Dragan Vukić.

Obraćajući se prisutnima, predsjednik SNP CG, Vladimir Joković, čestitao je novoizabranim članovima Opštinskog odbora, izrazivši uvjerenje da će oni biti dostojni predstavnici partije u Ulcinju. “Siguran sam da će članovi ovog odbora na pravi način sprovoditi program i ideje SNP-a, radeći odgovorno, posvećeno i u skladu sa principima naše partije,” naglasio je Joković.

Socijalistička narodna partija nastavlja sa jačanjem svoje infrastrukture na lokalnom nivou, kako bi bila još prisutnija u životima građana i spremnija da odgovori na njihove potrebe i izazove.