Sudbina spomenika ozloglašenom ratnom zločincu i četničkom vođi koji je 8. avgusta ove godine „osvanuo“ na povećem postolju za njega napravljenom na privatnom imanju, i dalje je neizvjesna i kao predmet krivičnog djela.

“Spomenik Pavlu Đurišiću prenijet je u Đurđeve stupove i ono što je poznato da neće biti ovih dana vraćen u Zaostro, selo koje je u Crnoj Gori za Đurišića predstavljalo isto što i Ravna Gora za Dragoljuba Mihailovića u Srbiji – komandni štab“, kazao je novinar u TV magazinu „Oko“, koji se emituje na RTS-u, prenosi CdM.

Oni su emitovali i snimke spomenika ratnom zločincu iz tog manastira.

Spomenik ozloglašenom ratnom zločincu i vođi dijela četnika iz Crne Gore Pavlu Đurišiću nije uvezen u posljednjih nekoliko mjeseci već se više od 20 godina nalazio u Gornjem Zaostru gdje su ga krili mještani toga sela, objavila je jučerašnja Pobjeda.

