Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vujadin Dobrašinović iz Berana, vlasnik imanja na kojem je 7. avgusta podignut, a potom uklonjen spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, pušten je juče iz pritvora, potvrdili su njegovi advokati, piše RTRS.

Dobrašinović je bio uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljenog podizanja spomen-obilježja, a tokom pritvora, prema navodima njegove porodice, štrajkovao je glađu.

Dalji postupak vodiće se dok se on brani sa slobode.