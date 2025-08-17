Predsjednik Opštine Berane Đole Lutovac saopštio je da je nakon saznanja o postavljanju spomenika Pavlu Đurišiću u selu Gornje Zaostro odmah reagovao, te da je po nalogu Ministarstva kulture i medija pokrenuta procedura uklanjanja.

Dana 07.08. oko 11 časova prijepodne dobio sam informaciju da je u selu Gornjem Zaostru postavljen spomenik Pavlu Đurišiću, na što sam, kao predsjednik Opštine, odmah reagovao saopštenjem čiji ste sadržaj mogli pročitati.

Po nalogu ministarke kulture i medija, nadležna inspektorka je izašla na teren i u poslijepodnevnim časovima utvrdila činjenično stanje. Opštini Berane i meni lično, kao odgovornom licu, uručen je zapisnik i rješenje kojim smo obavezani da po hitnom postupku, u roku od odmah, a najkasnije u roku od tri dana uklonimo spomenik, u skladu sa Zakonom o spomen-obilježjima.

Kao odgovorna lokalna samouprava, odmah smo pokrenuli proceduru kako bi se ispunili svi preduslovi za uklanjanje spomenika. Uzimajući u obzir složenost situacije – angažovanje više lokalnih i državnih službi, obavještavanje drugih institucija i koordinaciju sa bezbjednosnim službama zbog informacija da su na lokaciji prisutna lica potencijalno povezana sa službama iz regiona – stvoreni su uslovi da se na lice mjesta izađe deset sati nakon donošenja rješenja, tj. oko dva sata poslije ponoći narednog dana.

Po dolasku smo zatekli okupljene građane koji su znali za naš dolazak i čekali nas kako bi izrazili protivljenje uklanjanju spomenika. Razgovor sa njima vođen je u mirnoj atmosferi, bez povišenih tonova, a kamoli tenzija.

Zamolio sam sveštenike, oca Milenka Ralevića, oca Miloša Mizića i još nekoliko ljudi da se, zajedno sa načelnikom Babovićem i komandirom Delevićem, izdvojimo od okupljenih i razgovaramo o rješenju problema. Tom prilikom rečeno nam je da će za nekoliko sati u obližnjoj crkvi liturgiju služiti Mitropolit Metodije, te da će prisutni postupiti u skladu s njegovim stavom – bilo da spomenik bude uklonjen, bilo da ostane.

Jasno smo istakli da živimo u sekularnoj državi, da se zakoni moraju poštovati i da njihovo sprovođenje ne može zavisiti od bilo čije riječi ili stava – bez obzira da li dolazi od vjerskog poglavara, predsjednika opštine ili nekog trećeg.

Nakon konsultacija sa kolegama iz Odjeljenja bezbjednosti Berane, procijenio sam da se građani neće povući dobrovoljno i da bi uklanjanje spomenika bilo moguće jedino uz upotrebu sile. To sam odbacio kao opciju, ne želeći da se primijeni sila prema okupljenima ili njihovoj imovini. Građanima sam saopštio da u roku od 12 sati, odnosno do 15 časova narednog dana, moraju osloboditi prilaz spomeniku kako bi službe mogle da pristupe i realizuju rješenje. Oni su moju namjeru da smirim tenzije shvatili i prihvatili, a potom odlučili da sami uklone spomenik.

Dakle, kao što je naveo Mitropolit Metodije, smatram sebe najodgovornijim za dešavanja te noći u Gornjem Zaostru – upravo zato što sam smirivao tenzije, što nisam dozvolio primjenu sile, što sam sačuvao i okupljene i službenike, izbjegao nova hapšenja, krivične prijave, desetine optužnica i bratske sukobe i eskalaciju. Istina, potkrijepljena ovim činjenicama, dijametralno je suprotna tvrdnjama Mitropolita Metodija. Spreman sam da to potvrdim i na poligrafu i pred sudom, ukoliko bude potrebno.

Za razliku od Mitropolita Metodija, sveštenici Miloš Mizić i Milenko Ralević pokazali su konstruktivnost i odgovornost. Posebno ističem sveštenika Ralevića, koji je svojim ponašanjem doprinosio smirivanju tenzija, što sam mu i lično priznao i o čemu sam spreman da svjedočim gdje god bude potrebno.

Nakon događaja, iz ljudske i moralne obaveze, ostvario sam kontakt i sa porodicom uhapšenog Dobrašinovića, želeći da izrazim brigu za njegovo zdravlje i dobrobit. Život i zdravlje svake osobe moraju biti zaštićeni. Istovremeno, zakoni države moraju se poštovati, a institucije su dužne da ih sprovode pravedno i nepristrasno.

Moju iskrenu brigu potvrđuje i izjava porodice Dobrašinovića data za medije, pred Osnovnim sudom u Beranama, u kojoj su naveli da su u razgovoru sa mnom naišli na razumijevanje i ako sam osudio postavljanje spomenika.

Takođe, pominjanje gospodina Ivana Radevića u ovom kontekstu je neutemeljeno – on je, na moj zahtjev, kao direktor jednog opštinskog preduzeća, obezbijedio mašinu potrebnu za izvršenje rješenja i ništa više od toga.

Nažalost, pojedinci su uklanjanje nelegalno podignutog spomenika iskoristili za politički obračun sa državnim i lokalnim vlastima. Posebno je problematično što se pokušava nametnuti neistinit narativ da se zbog uklanjanja spomenika Srbi hapse po Crnoj Gori. Kao predsjednik Opštine Berane jasno poručujem da nikoga ne hapsim – to nije moja nadležnost, niti motiv.

Živimo u maloj sredini, dobro se poznajemo i narod jasno prepoznaje iskrene namjere. Moj odnos prema građanima, zakonima i poštovanju pravnog poretka bio je i ostaje vođen odgovornošću i iskrenošću.

Jasan mi je cilj ovakvih izjava, a jasan je i narodu.

Stojim miran pred svim što se dogodilo, sačuvao sam narod i ujedno postupio po zakonu.

U srcu i duhu ostajem vjeran hrišćanskoj načelnosti - oslonjen na molitvu i istinu koju Hristos donosi. U duhu ljubavi i praštanja poštujem svakoga, vjerujući da pravda proizilazi iz iskrene vjere i ljubavi. Vjerujem i da će doći dan, kada će istina spajati ljude, jer samo kroz mir, koji smo kao odgovorno rukovodstvo sačuvali, možemo ići naprijed.

A, vrijeme je majstorsko rešeto, sve će pokazati.