Iako je Budućnost bila veoma zainteresovana za njegov dolazak, Driton Camaj je odlučio da karijeru nastavi u komšiluku, pošto je postao novo pojačanje Novog Pazara.

Camaj je prethodnih pet godina proveo u Mađarskoj, gdje je nastupao za Kišvardu i Kečkemet, da bi tokom ljeta, kao slobodan igrač, prešao u Astanu.

Za njegove usluge interesovanje su pokazali i klubovi iz Srbije, Turske i Mađarske, ali je Camaj prihvatio ponudu Novog Pazara jer je bio izričita želja trenera Vladimira Gaćinovića.

Krilni fudbaler bi debi u elitnom rangu srpskog fudbala mogao da upiše 31. januara protiv Spartaka iz Subotice, dok ga potom očekuje gostovanje Crvenoj zvezdi. Igrač „hrabrih sokola“ potpisao je ugovor do kraja sezone, što znači da će na ljeto ponovo biti slobodan u izboru nove sredine.

Budućnosti će morati da potraže novo rješenje na krilima. Do sada su dogovoreni dolasci Nemanje Nikolića i Miloša Milovića, dok „Plavi“ pripreme sa petim trenerom u sezoni, Miodragom-Grofom Božovićem, započinju u ponedjeljak.