Nadležnost Odbora za bezbjednost i odbranu je nadzor i kontrola rada organa bezbjednosnog sektora, poručio je na društvenoj mreži X predsjednik tog skupštinskog tijela i poslanik PES-a Miodrag Laković.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On se oglasio nakon saopštenja Centra za građansko obrazovanje (CGO), u kojem se navodi da mu je prije sedam dana upućena inicijativa da hitno sazove posebnu sjednicu povodom nedavnog podizanja spomenika u Beranama Pavlu Đurišiću, ratnom zločincu, četničkom vojvodi, saradniku nacista i savezniku ustaša, kojeg je lično odlikovao Adolf Hitler, kako prenosi CdM.

“Da bismo kontrolisali zakonitost i kvalitet njihovog rada, moramo dopustiti da oni izvrše svoje službene radnje, a ne da aktivnostima Odbora zadiremo u operativne mjere i proces prikupljanja dokaza za krivični postupak”, saopštio je Laković.

Kako je poručio CGO-u, i pored uvažavanja njihove inicijative, kao i rada NVO u cjelini, sjednice Odbora ne mogu se zakazivati po eksternim narudžbama i procjenama hitnosti, već isključivo u skladu sa Poslovnikom i po procjeni i dogovoru članova Odbora.