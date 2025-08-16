Koncert, u organizaciji Mitropolije crnogorsko-primorske i fondacije „Delije“, obilježila je upotreba pirotehničkih sredstava i vatrometa, kao i isticanje transparenata sa sadržajem kojim se veliča ratni zločinac.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uprava policije saopštila je da je, povodom humanitarnog koncerta održanog 10. avgusta na ljetnjoj pozornici tvrđave Kanli kula u Herceg Novom, podnijela prekršajne prijave protiv tri osobe zbog kršenja zakona tokom javne priredbe. Nadležna tužilaštva utvrdila su da u radnjama prisutnih nema elemenata krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, niti drugih krivičnih djela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

“Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Jug – Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi, od održavanja događaja preduzimaju mjere na utvrđivanju svih okolnosti i identifikovanju odgovornih”, kazali su iz Uparve policije.

Policija je saopštila da su prekršajne prijave podnijete Sudu za prekršaje u Budvi, Odjeljenju u Herceg Novom, protiv D.P, G.Đ. i B.M. iz Herceg Novog.

“D.P. je prijavljen jer, kao rukovodilac javne priredbe i lice koje je u ime organizatora prijavilo skup, nije prekinuo koncert iako je nastupila stvarna opasnost za bezbjednost učesnika i imovinu. Prekršajne prijave protiv G.Đ. i B.M. podnijete su zbog propusta u radu kao odgovornih lica zaštitarske agencije zadužene za redarsku službu, jer nisu prekinuli priredbu niti izvršili pregled posjetilaca na ulazu”, ističe se u saopštenju.

Policija poručuje da nastavlja rad na identifikovanju osoba koje su upotrebom pirotehničkih sredstava narušile javni red i mir, a protiv njih će po pronalasku biti podnijete prijave shodno Zakonu o javnom redu i miru i Zakonu o eksplozivnim materijama.

“Do sada su uzete izjave od više lica, sprovedene druge mjere i prikupljeni dokazi, uključujući i video zapis događaja, čija je analiza u toku. Osnovno i Više državno tužilaštvo utvrdili su da u radnjama prisutnih nema elemenata krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, niti drugih krivičnih djela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”, zaključuje se u saopštenju.

Policija je poručila da će nastaviti aktivnosti kako bi identifikovala i procesuirala sva odgovorna lica.