Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik DNP-a Milan Knežević gostovao je na Informer televiziji gdje je kazao da su prema svim pokazateljima, većina požara sa kojim se suočava Crna Gora podmetnuti, prenosi Pobjeda.

„To treba da zabrine državu i čitav bezbjednosni sistem. Ovo sada djeluje kao jedna organizovana teroristička grupa koja i na Podgorici i crnogorskom primorju izaziva požare. Nadam se da ćemo brzo otkriti počinioce“, kazao je Knežević.

On je dodao da se ispostavilo da imamo više piromana nego požara u Crnoj Gori.

„Mi u ovom trenutku ne možemo znati motive. Kažu da piromani imaju motive zavisnosti“, kazao je Knežević.

Jasno je ko želi bezbjednosni sektor da predstavi kao nesposoban, dodao je on, i navodi da je jasno kome to odgovara.

„Država je mogla da uradi sve što je mogla sa svojim kapacitetima. Želim da izražem saučešće povodom smrti Dejana Božovića. Moramo djelovati preventivno. Moramo makar da kupimo polovne kanadere, koji koštaju 20-30 miliona evra. Imajući u vidu da je ovo bila apokaliptična situacija gdje Podgorica podsjeća na Černobil, moramo da i kroz saradnju sa državama regiona da stvorimo bezbjednosni sistem koji će preventivno i promptno reagovati kad se budu dešavale ovakve situacije“, kazao je Knežević.

„Postoji manjina koja bi viša voljela da izgori cijela Crna Gora nego da je gasi srpski helikopter“

Na pitanje novinara Informer televizije da Knežević prokomentariše negodovanje zbog srpskog helikoptera, Knežević navodi da je Direktorat istovremeno tražio pomoć od Srbije, EU i NATO-a.

„Tražili smo pomoć i iz regiona putem evropske pomoći i jedino je Srbija odmah promptno reagovala, kasnije su reagovali Hrvati i Italijani. Zahvalan sam za svaku kap vode, ali ono što je uradila Srbija je još jedan dokaz bratske pomoći i želje da se ova nepogoda i ovakvo vanredno stanje što prije riješi. Većina građana Crne Gore je ovo dočekala euforično sa zahvalnošću i nadom da se ovo neće ponoviti i da će doći do tješnje saradnje“, kazao je Knežević.

Dodao je da je istina da postoji manjina, a koja bi, po njegovom mišljenju, više voljeli da izgori Podgorica i Crna Gora nego da ih gasi srpski helikopter.

„Imali ste i saopštenje DPS-a gdje su rekli da im ne treba Vučićeva milostinja već NATO. Ali NATO nije vatrogasna jedinica nego vojni savez. NATO je ostao nijem na te pozive do današnjeg dana. Naša iskrena braća su ljudi iz Srbije koji već 3-4 dana gase požare. Ja sam zahvalan i Hrvatskoj i Italiji, ali je fakat da je Srbija prva urgentno, bespogovorno, bezuslovno reagovala i to su građani prepoznali i to meni u ovom trenutku predstavlja satisfakciju i ponos što pripadam srpskom narodu“, kazao je Knežević.

„Crna Gora je zemlja dvostrukih aršina; Pjevamo himnu Sekule Drljevića i mičemo spomenik Pavlu Đurišiću“

A govoreći o spomeniku Pavlu Đurišiću, Knežević navodi da je ovo zemlja dvostrukih aršina i da pjevamo himnu Sekule Drljevića, ideologa tzv. NDCG po uzoru na NDH koji je napisao crnogorsku himnu.

„To nikome ne smeta. Imate spomenik u Gusinju čovjeku koji je bio prepoznat kao saradnik okupatora Čelić. On je učestvovao u radu muslimanskih i albanskih milicija koji su ubijali Srbe a on od 2012. nikome ne smeta“, kazao je Knežević.

Ispalo je da je najveći problem Pavle Đurišić, a nije problem što se pet odsto BDP-a izdvaja za NATO a da nemamo jedan kanader.

„Zamislite da kupimo 15 kanadera od novca koji dajemo za NATO… Ta situacija sa Pavlom Đurišićem je eskalirala u pravcu da ponovo kreće napad na Srpsku pravoslavnu crkvu“, kazao je Knežević.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, dodaje Knežević, primarno je došao na funkciju srpskim glasovima – i to četničkih potomaka.

„A imate i murale Krstu Zrnovom Popoviću koji je ubijen u akciji OZNE a u čemu je učestvovao i Jovo Kapičić i Veljko Milatović koji je bio jedan od najvećih državnih rukovodilaca, a imate pjesme koje Popovića slave za slobodu Crne Gore, iako je sarađivao sa Njemcima i Italijanima. Ali kad dođete do Pavla Đurišića – svo zlo je on! Đurišić je vrlo složena istorijska ličnost i ne može se kroz jedno saopštenje sagledati lik i djelo. On je na početku sa komunistima predvodio ustanak, onda imamo razlaz. Tada su došla lijeva skretanja i njihovo skretanje u druge strane. On je bio zarobljavan od Njemaca ali je dobio i orden od Njemaca. Bio je dobar i sa Nedićem, a na kraju je imao kontakte i sa Sekulom Drljevićem. Ima nekoliko verzija o njegovoj smrti, je li poginuo u Jasenovcu ili Staroj Gradišci. Đurišić se razišao sa Dražom Mihailovićem pri kraju rata“, kazao je on.

Radi se o veoma složenoj ličnosti, dodao je on i naveo da je vrlo teško govoriti samo o četnicima, a ne vidjeti i ovu drugu stranu.

„Ja sam iz partizanske porodice ali ja govorim o Pasjem groblju u Kolašinu a nakon toga i osvetu četnika. Crna Gora, iako je podijeljena država, iznova proživljava te podjele. Ono što meni predstavlja novu zabrinutost jeste što se svaki kontekst koji ima nacionalnu ideju a tiče se srpskog naroda, predstavlja kao hegemonistički, fašistički, nacistički. A isto bi bilo da je podignut spomenik Desanki Maksimović“, kazao je on.

„Više SDP ima ministara u Vladi nego DNP“

A govoreći o osobi koja je pošla na proslavu Oluje, on dodaje da nju čuvaju ljudi koji su i dalje kadrovi Mila Đukanovića i Milana Roćena.

„Ranko Krivokapić radi u Ministarstvu. On je izglasao himnu. Građani moraju da znaju – nemamo većinu u Skupštini niti imamo snagu da se u potpunosti suprotstavimo antisrpskom djelovanju ili antisrpskim incidentima koji se realizuju povremeno ili iz mjeseca u mjesec. MSP vodi Bošnjačka stranka. Oni su dugo bili sa DPS-om, stranka čiji predsjednik Ibrahimović saopštava da će glasati za prijem Kosova u Savjet Evrope ako to dođe do njega. Vrlo je bitno da gledaoci u Srbiji znaju da još uvijek u Vladi imamo elemente koji su pokrivali odgovorne funkcije u Vladama Duška Markovića i Mila Đukanovića. Često se šalim da SDP ima više ministara u Vladi nego DNP. Ja imam dva člana Vlade, a zajedno sa ostalima, imamo ukupno 5. U ovom trenutku je važno da su predstavnici srpskog naroda od 2006. godine ušli u Vladu sa jasnim ideološkim principima kojih se nisu odrekli“, kazao je Knežević.

Dodaje da nakon 30. avgusta nije došlo do demontaže DPS-a i svakog nasljeđa Mila Đukanovića.

„On nikad nije življi nego sad. Jeste se povukao sa pozicije predsjednika DPS-a, ali je izabran za počasnog predsjednika ali je uvijek ključni čovjek te stranke. Tužilaštvo nije našlo za shodno da ga pozove makar na jedan informativni razgovor za hiljade afera koje je proizveo. Mislim da tu leži glavni problem. Kada vidite da do toga nije došlo, onda se ne čudite što imate njegove ljude u bezbjednosnom sektoru. Vi imate sačuvanu čauru Đukanovićeve ideologije. Duboka država Mila Đukanovića u Crnoj Gori i dalje živi“, kazao je Knežević.

Ističe da ima komunikaciju sa Spajićem i ne vjeruje da je to čovjek koji želi da koalira sa DPS-om, ali za druge nije siguran.

„On je pribjegao mekom metodu djelovanja da ljude iz bivšeg režima ne treba smjenjivati. Nisam da se kidaju glave, ali tamo kada imate nekoga koga možete da postavite iz sopstvenih redova, treba to da uradite. Ne zbog plate, već da se promijeni nasljeđe Mila Đukanovića. Mislim da to nismo dobro uradili. Demokratski front, odnosno ZBCG je suštinski u Vladi od prošle godine. Mi smo podržali Vladu Zdravka Krivokapića, imali smo i manjinsku Vladu Dritana Abazovića i to svi zaboravljaju. Mi ne vladamo 5 godina. Što se DF-a tiče, mi smo tu nešto više od godinu dana. Ako neko misli da možemo za godinu dana nešto da napravimo…“, kazao je Knežević.

Navodi da je Spajiću i rekao da će glasati protiv odluka koje su protivno interesu njegovih birača.

„Ja kad god osjetim da se nešto protivi mojoj ideologiji, ja za to ne glasam. Slobodno nas mogu isključiti iz Vlade. I ako izađe DNP, onda ostaje 48“, kazao je Knežević.

„Izljubio bih Thompsona – pokazao je da je današnja Hrvatska zvanično nastala na ideologiji NDH“

On, kako navodi, da ikad sretne Thompsona – hoće da ga izljubi.

„Zato što je otvorio oči Srbima i gdje je pokazao da smo u pravu da je današnja Hrvatska nastala na ideologijij NDH. Ja sam Thompsonu zahvalan što je još jednom potvrdio da je u Hrvatskoj na djelu veličanje Pavelića, Hitlera, Francetića, Bobana… Mene su ubjeđivali da postoji građanska Hrvatska – vidjeli smo da 500.000 ljudi pjeva Jasenovac i Gradiška Stara i da će Srbe stići njihova ruka i u Srbiji. Smatram da je ideja jugoslovenstva, iako je meni ideja bliska, ta ideja koju je forsirao Aleksandar ujedinitelj je bila pogrešna. Mi treba njega da krivimo! On je posle Prvog svjetskog rata trebao da napravi državu Srbije i Crne Gore i da uzme od Hrvatske šta treba da uzme, jer smo mi bili oslobodioci. Hrvatska je bila zemlja koja je izgubila oba svjetska rata. Oni su bili na suprotnim stranama od nas, nisu imali Istru i Dalmaciju, i sada im damo Istru i Dalmaciju. Oni nama sada kažu da trebamo da se suočimo sa prošlošću“, kazao je Knežević.

On dodaje da je to geopolitički klimaks i onda ispada da je Hitler 1945. pobijedio.

„Oni pokušavaju da kroz jedno djelovanje od zločina prave hrabrost. Imate i situaciju da se Miloradu Dodiku zabranjuje političko djelovanje 6 godina. Vratite se u prošlost. Vi ste u Bosni uvijek imali protektorat Austrije i Njemačke. Sad smjenjuju Dodika. Oni sada traže poželjne Srbe, a traže ih i u Srbiji i u Crnoj Gori. Mislite da ja ne bih bio poželjni Srbin da sam pošao u Ambasade“, kazao je Knežević dodajući da samo treba da se pljune na Srbiju, prizna Kosovo, da kaže da je bilo genocida u Srebrenici.

Dodao je da bi tada bio najpoželjniji i bio bi najseksipilniji političar jer bi pljunuo na sopstveni narod.

„Ja se već 10 godina nalazim u sudskom procesu. Meni su i majku uhapsili, ženu od 70 godina tokom litija kao da je napala policiju. Oni su nama demolirali kuću, zgazili očevu sliku, pobacali sve, kad ih je moja majka proklela Svetim Vasilijem, oni su podnijeli krivičnu prijavu jer su se osjetili ugroženi. Sada, oni koji su u tome učestvovali, su na visokim pozicijama u bezbjednosnom sektoru“, kazao je on.

Dodaje da je sa Andrijom Mandićem optužen na pet godina da su sa KGB-om, FBI-em, MI6-om i Mosadom imali plan da vrate Romanove na presto.

O situaciji sa Dodikom – Srbi da djeluju saborno

„Važno je da pošaljemo poruku da mi u Crnoj Gori ne možemo biti srećni ako je loše nekom u Banjaluci ili nekom u Beogradu. Do skora je to bilo – baš me briga šta se dešava u Srbiji i Republici Srpskoj. Kaže ja jesam Srbin ali sam crnogorski Srbin. Sad kao narod treba da damo odgovor prema ovome što se dešava Miloradu Dodiku da se ne bi desilo nekom drugom“, kazao je Knežević.

Dodao je da se u Srbiji treba izbjeći svaki pokušaj dovođenja do nestabilnosti, nemira, pa i građanskog rata.

„Ovo su oblici djelovanja koji učestvuju u obojenoj revoluciji. Vjerujem da je Srbija dovoljno jaka. Ono što mi je drago jeste što sam vidio da je Vučić najavio ozbiljnu reformu od vrha do dna. Važno je da jedan značajan broj ljudi koji su se zaklanjali iza njegovog imena i prezimena i izazvali nerede. Mislim da treba da odgovaraju. Mislim da je to, po meni, krucijalno u daljem djelovanju ne samo SNS-a, već i samog funkcionisanja Srbije. Ono što meni smeta je da je tu stvorena jedna anacionalna struktura gdje se govori da sve što je srpsko i nacionalno odmah identifikuje sa fašizmom, radikalizmom i smatra da sve to treba satrijeti a to podsjeća na one revolucionarne sudove nakon 1945. godine“, kazao je Knežvić.

Nada se da će u narednom periodu vidjeti Srbiju mnogo stabilniju i jaču.

„A želim da kažem – da je Vučić priznao Kosovo, da je uveo sankcije Rusiji, dobio bi Nobelovu nagradu za mir a u Srbiji ne bi bila slomljena ni jedna kafanska čaša“, kazao je on.

Mišljenja je da je u toku pokušaj završne dezintegracije Srbije.

„Sve ono što nije uspjelo posle 5. oktobra, a nakon Crne Gore, sada treba da kulminira krizom i u Raškoj oblasti i u Vojvodini. Postoje određene separatističke strukture u Vojvodini i Raškoj oblasti koje bi voljele federalno udruženje sa pravom na otcjepljenje. Zato reakcije na srpsku zastavu i na sve ono što predstavlja nacionalnu identifikaciju sa Srbijom i sa srpskom državom. Ja sam rekao da je Vojvodina Srbija u Sremskoj Mitrovici, a jedan broj ljudi je vrlo agresivno djelovao prema meni“, kazao je on.

Knežević dodaje je to ono što njega zabrinjava a da taj projekat neko podriva iznutra, ovog puta ne iz SAD-a, već iz EU.

„Vidjeli ste Rumuniju. Mogao je da osvojio 10 miliona glasova, a ovaj drugi 5.000, nema veze, Ovaj sa 5 bi bio predsjednik. Imate Moldaviju, imate Gruziju“, kazao je on.

„Vučić me zvao tri minuta nakon što je Crna Gora poslala zahtjev za pomoć u požarima“

Dodaje da ima prijateljski odnos sa Vučićem, i čuo se sa njim oko požara ali o tome nije govorio da se čuo sa njim i da je on poslao helikoptere.

„Ili kada je trebalo da se otkupljuju lubenice… Kada bih govorio o tome koliko puta sam zvao te ljude gore, da bi se pomoglo ljudima u Crnoj Gori, za najobičnije ljudske stvari… Bilo DPS, bio bilo ko. Osjećam ljudsku obavezu da im vratim nekako. Uvjeren sam da će nama Srbija uvijek da pomogne i ponosan sam što pripadam srpskom narodu“, kazao je Knežević.

On dodaje da kada je upućen zahtjev za pomoć Srbiji, da ga je Vučić pozvao tri minuta nakon toga.

„Rekao mi je da šalje ruski Kamov, i rekao da i oni imaju situaciju sa požarima, a da će ti ljudi biti na raspolaganju. Sad ja treba da se umilim komitskom establišmentu i da govorim da je on ovakav ili onakav. Nemam namjeru to da radim. Ja sam čovjek koji možda nije klasičan političar. Ali se više vodim emocijama nego pragmatikom“, kazao je on.

Govoreći o turističkoj sezoni, navodi da Crna Gora zavisi od Srba i od Rusa, ali da se ne slaže sa činjenicom da je skuplja ležaljka negoli magnetna rezonanca.

Dodao je da ne vidi smisla u konfrontaciji sa Rusijom, zato što samo Crna Gora od toga nema korist, a da Rusiji to ne šteti.

„Nadam se pozitivnim vijestima o sjutrašnjem sastanku. Budimo iskreni. Ovdje ne ratuju Rusija i Ukrajina već Rusija i NATO a gdje su Ukrajinci topovsko meso. Vidjeli ste izjavu Angele Merkel, a očito je da postoje strukture koje žele da se rat nastavi. Nadam se miru ali i novoj geopolitičkoj raspodjeli interesnih sfera a da će se Srbija i Crna Gora naći u boljem položaju“, kazao je Knežević.

Dodao je da ako kad bude u prilici da upravlja Vladom u kojoj ima većinu – prvo što će uraditi jeste povlačenje priznanja Kosova.

„Ne zavisi sve od mene, ali to što bude zavisilo i ako bude zavisilo, prva odluka će biti to“, kazao je on.