Italijan Janik Siner će ukupno biti čak osam mjeseci van terena.

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Italijanski teniser Janik Siner, uspješno je operisan u Finskoj. Bivši prvi teniser svijeta je jutros podvrgnut hirurškom zahvatu radi oslobađanja iliotibijalne trake. Ovo je bila najmanje stresna opcija za njegovo tijelo, koja bi trebalo da otkloni tegobe, nakon što je napravio pauzu od četiri mjeseca.

Procjenjuje se da će odsustvovati jođ najmanje tri mjeseca i očekuje se da se vrati krajem marta ili za sezonu na šljaci.

U pitanju ITB sindrom, što je česta povreda usled preopterećenja, naročito kod trkača na duge staze i biciklista. Kod tenisera se javlja rjeđe. Obično nastaje usled preopterećenja, a ne kao posledica jedne konkretne, izolovane povrede. Ponekad može biti povezana sa određenim metodama treninga koje dovode do preopterećenja.

Operacija hroničnog ITB sindroma obično podrazumijeva mali rez na spoljnoj strani koljena, u predelu iliotibijalne trake, bez ulaska u sam zglob koljena.

Mnogi teniski stručnjaci i doktori se pitaju zašto se ovoliko čekalo sa operacijom, ali je očigledno da problem nastaio prilikom proklizavanja na Vimbldonu, i to u sezoni kada je Siner prijetio da osvoji sve masterse. Nažalost, peh ga je spriječio da sačuva prvo mjesto na rang listi, pošto je van terena proveo nekoliko mjeseci.

Iako se nazirao njegov povratak na Australijan Openu, naglo je donijeta odluka o operaciji i sada ga čeka novi period rehabilitacije. U njegovom odsustvu, svoje šanse su iskoristili Aleksandar Zverev i Karlos Alkaraz, osvojivši dva grend slema, odnosno Zavšni turnir u Torinu.

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