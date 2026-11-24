Američki hirurg Nikolas Dinubile komentarisao predstojeću operaciju Janika Sinera u Finskoj i važnost artroskopskog pregleda koljena.

Izvor: YouTube/Bill Hauser with SMB Team / IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Poznati američki ortopedski hirurg Nikolas Dinubile javno je objavio svoje mišljenje o predstojećoj operaciji koljena Janika Sinera. Italijan će odsustvovati možda čak godinu dana, sve do Vimbldona 2027, a Dinubile je pohvalio odluku tenisera da se ne podvrgne odmah operaciji "IBT sindroma", jer se to stanje riječi odmorom i rehabilitacijom.

Takođe, Dinubile je iznenađen što je Siner toliko dugo bio van terena, jer igranje uprkos bolu kod čistog "ITB sindroma" obično ne izaziva dalja oštećenja. Takođe, pad na Vimbldonu tipično ne izaziva "ITB sindrom", već prije povredu unutrašnjeg ligamenta, meniskusa, hrskavice ili čašice.

Pošto standardna operacija "ITB sindroma" ne podrazumijeva ulazak u sam zglob, Dinubile smatra da hirurg svakako treba da iskoristi to što je Siner pod anestezijom i artroskopom pregleda unutrašnjost koljena. Time bi se isključila skrivena oštećenja (meniskusa ili hrskavice) koja se nekad ne vide na magnetnoj rezonanci, kako Siner kasnije ne bi morao na još jednu operaciju.

I najvažnjie, bez obzira na tačan uzrok bola, Amerikanac vjeruje da je Siner u odličnim rukama kod dr Lasea Lempainena i da će se u potpunosti oporaviti.

Evo mog mišljenja o Janiku Sineru i njegovoj predstojećoj operaciji. Ovo iznosim kao ortopedski hirurg specijalizovan za hirurgiju i povrede koljena, koji je tokom godina liječio brojne vrhunske sportiste, uključujući i profesionalce.

Pročitajte čitavo obraćanje hirurga o Sineru

"Prvo, u vezi sa pretpostavljenom dijagnozom (kako nam je saopšteno) – sindromom trenja iliotibijalne trake (ITB sindrom). Sindrom trenja iliotibijalne trake je česta povreda usled preopterećenja, naročito kod trkača na duge staze i biciklista, dok kod tenisera nije previše čest. Obično nastaje usled prenaprezanja, a ne zbog jedne konkretne povrede, a ponekad može biti povezan sa određenim metodama treninga koje dovode do preopterećenja. Ako je zaista u pitanju ITB sindrom, onda je bilo ispravno što je čekao mjesecima, jer se ovo stanje gotovo uvijek liječi konzervativno, bez operacije. Obično dobro reaguje na odmor, rehabilitaciju i promjenu programa ili načina treninga koji ga možda izaziva. Određene osobe su mu sklonije, posebno na osnovu osovine kolena i nogu, ukoliko im je jedna noga duža ili kraća od druge, kao i ako imaju zategnutu spoljašnju stranu butine, odnosno iliotibijalnu traku.

Drugo, ITB sindrom izaziva bol sa spoljašnje (lateralne) strane koljena. Kod svakoga ko ima hroničan bol sa spoljašnje strane kolena moraju se isključiti druga stanja koja mogu oponašati bol povezan sa iliotibijalnom trakom. To uključuje skriveno (okultno) kidanje spoljašnjeg meniskusa (nešto što se ne vidi na magnetnoj rezonanci, a ponekad se dešava), sindrom bola sa spoljašnje strane čašice (što nije neuobičajeno kod visokih, krakatih osoba poput Sinera, naročito uz njegov stil igre u kojem se prilično spušta u čučanj dok se kreće i udara lopticu), kao i bilo kakvo oštećenje „jastučića“ sa spoljašnje strane kolena, odnosno zglobne hrskavice – što se, opet, ponekad ne vidi dobro na magnetnoj rezonanci.

Ako je došlo do tačke da mu je potrebna operacija zbog pretpostavljenog ITB sindroma, vjerujem da je tokom same operacije ključno pogledati i unutrašnjost koljena pomoću artroskopa kako bi se isključili gorenavedeni problemi. Tipično, operacija hroničnog ITB sindroma podrazumijeva mali rez sa spoljašnje strane kolena, u predjelu same trake, i ne uključuje ulazak u sam zglob koljena. U Sinerovom slučaju, iskoristio bih priliku dok je pod anestezijom i na operacionom stolu da kroz sitne rezove ubacim artroskop i pregledam unutrašnjost kolena zbog drugih potencijalnih problema koji bi mogli da se prikrivaju i izazivaju hroničan bol sa spoljašnje strane. U to morate biti potpuno sigurni! Pogotovo kod vrhunskih sportista, kod kojih ne želite da naknadno morate da radite još jednu operaciju.

Još jedna stvar. Ako je zaista imao hroničan ITB sindrom i ako je ta dijagnoza tačna, to je stanje koje izaziva bol, ali obično nema štetnih posledica ako se igra uprkos toj vrsti povrede, tako da sam iznenađen što je toliko dugo bio van terena. Takođe, onaj pad na travi na Vimbldonu, kada je došlo do valgus uvrtanja i opterećenja oba kolena, obično nije uzrok ITB sindroma. Ako je taj pad bio ozbiljan, vjerovatnije bi izazvao istegnuće unutrašnjeg kolateralnog ligamenta (MCL), a potencijalno i kidanje meniskusa ili oštećenje zglobne hrskavice. Čak sam viđao da takvi padovi izazovu kompresiju i određena oštećenja na spoljašnjoj (lateralnoj) strani čašice i na zglobnoj površini naspram nje (trohleji). Sve to može da se proveri tokom operacije ITB sindroma, jednostavnim artroskopskim pregledom kolena.

U svakom slučaju, Janik bi trebalo da se u potpunosti oporavi. Djeluje da je u odličnim i iskusnim rukama kod dr Lasea Lempainena. Želim Janiku potpun i brz oporavak!"