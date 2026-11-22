Aleksander Zverev postao je treći teniser koji je stigao do finala Završnog mastersa bez izgubljenog servisa, pridruživši se Đokoviću i Sineru.

Izvor: Screenshot/Youtube/@CincyProTennis/@Wimbledon/@tennistv

Aleksander Zverev plasirao se u finale Završnog mastersa u Torinu, a do borbe za trofej stigao je na način koji ga je svrstao u posebno društvo. Nijemac je pobijedio Danila Medvedeva 7:6, 6:4 i postao tek treći teniser od 2000. koji je uspio da stigne do finala ovog turnira, a da tokom cijelog takmičenja nije izgubio nijedan gem na svoj servis.

Prije njega su to uspjeli samo Novak Đoković i Janik Siner. Srpski as je takav niz napravio 2018, dok je Italijan isti podvig ostvario prošle godine. Zverev je tako nastavio impresivan niz u Torinu, a u polufinalu protiv Medvedeva nije dozvolio nijednu brejk-loptu.

Posebno ubjedljiv bio je u taj-brejku prvog seta, koji je dobio bez izgubljenog poena – 7:0. U drugom setu mu je bio dovoljan jedan brejk da završi posao i obezbijedi plasman u svoje treće finale Završnog mastersa, prvo još od 2021. godine.

Prije njega: Đoković i Siner

Zanimljivo je da su Đoković i Siner do finala stizali uz različite izazove, ali sa istim učinkom na sopstveni servis.

Đoković je 2018. u grupnoj fazi i polufinalu savladao Džona Iznera (6:4, 6:3), Aleksandera Zvereva (6:4, 6:1), Marina Čilića (7:6, 6:2) i Kevina Andersona (6:2, 6:2), a da nijednom nije izgubio servis. Ipak, u finalu nije uspio da nastavi niz. Upravo ga je Zverev zaustavio, pobjedom od 6:4, 6:3, uz čak četiri brejka.

Sedam godina kasnije, Siner je do finala stigao preko Feliksa Ože-Alijasima (7:5, 6:1), Zvereva (6:4, 6:3), Bena Šeltona (6:3, 7:6) i Aleksa de Minora (7:5, 6:2). Ni Italijan nije izgubio servis prije finala, ali je u meču za titulu protiv Karlosa Alkaraza ipak pretrpio brejk. To ga nije spriječilo da slavi sa 7:6, 7:5 i osvoji drugu uzastopnu titulu na Završnom mastersu.

Razlike su i u šansama koje su teniseri davali rivalima: Zverev je u dosadašnjem dijelu turnira spasao šest brejk-lopti, Siner osam, a Đoković dvije. Sva trojica tako su uspjela da do finala stignu bez izgubljenog servisa.

Alkaraz mu stoji na putu do istorije

Zverev će u nedjeljnom finalu – od 18 sati – imati priliku da napravi još jedan korak i postane prvi teniser u ovom vijeku koji je osvojio Završni masters, a da tokom čitavog turnira nije izgubio servis. Ipak, pred njim je izuzetno težak zadatak, pošto će sa druge strane mreže biti Karlos Alkaraz.

Španac je jedan od najboljih tenisera na svijetu kada je riječ o riternu, a u 2026. predvodi ATP tur po procentu osvojenih gemova na servis protivnika, sa 30,1 odsto. Zverev će zato morati da odigra na izuzetno visokom nivou ukoliko želi da sačuva svoj servis i ispiše istoriju.

Nijemac će, međutim, prije svega željeti da osvoji trofej. Da li će do njega stići bez izgubljenog servis-gema ili ne, na kraju će biti manje važno od toga ko će podići pehar u Torinu. Možda je na ovaj način napokon osporio sva dosadašnja nipodaštavanja u tenisu i dokazao da je teniser vrijedan prvog mjesta na svijetu?

(MONDO)