Pjevačica Jelena Karleuša je dala svoj sud o slučaju Veljka Ražnatovića koji je pobijesnio kada su u vrtiću njegovom sinu obukli suknju.

Izvor: PINK TV/Printscreen/YouTube/screenshot/Meridian Sport TV

Pjevačica Jelena Karleuša je na današnjem snimanju emisije Pinkove zvezde, progovorila o napadu na Lidiju Vukićević ispred Skupštine, ali i dala svoje mišljenje o aferi koja je prošle nedelje drmala domaću javnost, a tiče se porodice Cece Ražnatović.

Iako Jelena Karleuša i Svetlana Ražnatović decenijama nisu u dobrim odnosima, Jelena je stala na stranu njenog sina, Veljka Ražnatovića, koji je ispisao djecu iz vrtića kada su njegovom najmlađem sinu obukli suknjicu kao dio kostima bubamare.

"Stvar je kompleksna, nije 'big dil', dječiji kostim, riječ je vjerovatno, ne o lošoj namjeri vrtića, s druge strane moram da kažem da roditelj ima pravo da ne želi da djeca budu indoktrinirana ovim novim pokretom gdje se briše polna razlika.To su nove vrijednosti i pravila Evropske unije gdje taj neki woke pokret koji je došao na vlast sa smjenom vlasti, to je ta jedna politika brisanja polnih razlika. Oni sebe nazivaju they/them, oni ne priznaju polnu razliku i hoće da nametnu djeci u vrtićima i osnovnim školama tu polnu fluidnost. Odmah da kažem to ne treba miješati sa LGBTQ ljudima, jer biti gej nije isto što i podržavati woke pokret".

Jelena je našem reporteru potom rekla da li misli da je Veljko pogrešio što je cijeli slučaj iznio u javnost i da li je trebalo to da riješi unutar vrtića.

"Ne, Veljko nije pogrešio. Veljko je kao roditelj apsolutno imao pravo da utiče na to kako će se njegovo dijete u vrtiću oblačiti, ponašati, kako će ga učiti, jer ipak su i vrtići i osnovne i srednje škole prosto mjesta gdje se djeca u kolektivu uče mnogim stvarima i vrijednostima,pa i tome da li je ok ili nije ok da dječak nosi suknjicu. Ja smatram da je sloboda kako ćeš se oblačiti, kog ćeš opredjeljenja biti ok, ali kada imaš 18+.

Pogledajte:

Pogledajte 02:54 "Veljko nije pogrešio": Karleuša iznenadila izjavom o Cecinom sinu i drami oko kostima bubamare, iznela svoje mišljenje o svemu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

BONUS VIDEO: