U opisu snimka ovaj potez nazvao je "veoma ljubavnim gestom", a zatim dodao da je to bio "goli minimum".

Izvor: Instagram/Iks/ clavicular/

Kontroverzna influenserka Lili Snajder obrijala je glavu nakon što joj je to predložio dečko Klavikular, a snimak drastične promjene izgleda izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama. Iako su ga pojedini optužili da vrši pritisak na partnerku, iz njegovog tima tvrde da je ona odluku donijela dobrovoljno i da je zadovoljna novim izgledom.

Predstavnici influensera za TMZ su rekli da se Lili ne kaje zbog odluke i da joj se dopada obrijana glava. Kako navode, čak se poredi sa pjevačicom Šinejd O'Konor, koja je godinama bila prepoznatljiva po kratkoj, odnosno obrijanoj glavi.

Nocturnal facial contact with a woman's hair may expose skin to comedogenic hair-product residue, causing acne.My girlfriend in an attempt to aid me in my looksmaxing journey shaved all of her hair off. Very loving gesture, bare minimum lOI. https://t.co/zJBdXrpCXp — Clavicular (@clavicular)November 16, 2026

Prema njihovim riječima, par je posebno zabrinut zbog problema sa aknama i često razgovara o tome kako proizvodi za kosu mogu da utiču na njihovu pojavu.

Klavikular je navodno predložio Lili da obrije glavu kako bi skrenula pažnju na ovaj problem, ali njegov predstavnik insistira da ona to ne bi učinila da sama nije željela.

Negodovanje na društvenim mrežama počelo je u nedelju uveče, kada je Klavikular na društvenoj mreži Iks objavio snimak na kojem se vidi kako Lili brije glavu. Tom prilikom tvrdio je da će drastična promjena pomoći u zaštiti njegove kože od proizvoda za kosu koji izazivaju akne.

U opisu snimka ovaj potez nazvao je "veoma ljubavnim gestom", a zatim dodao da je to bio "goli minimum".

Postoji još jedan razlog zbog kojeg je Lili navodno bila spremna da se oprosti od duge kose. Kako tvrde izvori, već je ranije željela da je donira. Iako postoji mogućnost da njena izbijeljena kosa ne ispunjava uslove za donaciju, sačuvala ju je u kesi i planira da provjeri da li ipak postoji opcija da je pokloni.

Povodom optužbi da je Klavikular vršio pritisak na djevojku da obrije glavu, njegov tim ponavlja da je Lili sama donijela odluku i da je zadovoljna rezultatom.

(TMZ/MONDO)