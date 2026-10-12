Novak Đoković je uspeo da osvoji 102. titulu u karijeri, ali to ne znači da je obezbedio plasman na Završni masters. Pred najboljim svih vremena je još mnogo napornog rada kako bi se našao u Torinu

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je osvajanjem 102. titule znatno poboljšao šanse za Završni masters, ali je brzim ispadanjem iz Šangaja ujedno i umanjio priliku da se nađe u Torinu. Ipak, važno je da srpski teniser i dalje ima realne šanse da se nađe na smotri najboljih u 2026.

Svega dve nedelje bile su dovoljne da vidimo najbolje i najlošije izdanje Novaka Đokovića. Od ne tako sjajne forme u Pekingu, gde su ga problemi sa disanjem sve češće mučili, do pronalaska sjajne forme u završnici turnira i tenisa kao iz mladih dana, pa do 102. titule u karijeri i ispadanja u prvom kolu Šangaja. Protiv Aleksandera Zvereva pokazao je igru kakvoj prvi teniser sveta nije mogao da parira, pa iako je imao malo sreće u polufinalu i finalu, jer je Danil Medvedev diskvalifikovan, a Aleks de Minor predao meč, igra koju je demonstrirao ukazivala je na to da će ostati nepobediv u Pekingu.

Vidi opis Kako Đoković može do Završnog mastersa? Ovaj scenario mu otvara vrata, još postoji nada za Torino Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Međutim, posle svega nekoliko dana stigao je u Šangaj, što je ugrozilo njegove šanse da se nađe u Torinu. Ipak, Novak Đoković je po dolasku u Kinu bio vrlo jasan - glavni cilj mu je plasman na Završni masters. Iako je u prethodne dve godine bio dovoljno uspešan da obezbedi igru sa najboljim igračima sezone, ali je rešio da propusti turnire, sad je došao do drugog plana, a kako stvari stoje, mogao bi i da ima sreće u nastavku.

Novak je u Pekingu osvojio 500 poena, koji ga čvrsto drže u trci. Uz to, Janik Siner se neće odazvati Završnom mastersu zbog povrede, što je gorak, ali i važan detalj za Novakov plasman u Torino.

Kako Novak Đoković može da se plasira na Završni masters?

Novak Đoković je pred početak Mastersa u Šangaju zauzimao deveto mesto u trci za plasman na Završni masters u Torinu, sa 2.840 bodova. Iako se nalazio na poslednjoj poziciji koja vodi na turnir, srpski teniser nije imao veliku prednost u odnosu na konkurenciju. Aleks de Minor bio je odmah iza njega sa 2.690 bodova, dok je Rafael Hodar zauzimao 11. mesto sa 2.519 bodova.

Dodatni problem za Đokovića predstavlja činjenica da su i Australijanac i Španac i dalje u konkurenciji na turniru u Kini. Njihovi dobri rezultati mogli bi da ugroze Novakovu poziciju i dodatno zakomplikuju borbu za mesto među osam najboljih tenisera sezone. Ipak, Đoković još ima priliku da popravi svoj bodovni saldo. Poslednja velika šansa biće mu Masters u Parizu, na kojem je već najavio učešće. Turnir u francuskoj prestonici mogao bi da bude presudan za njegove ambicije da se plasira u Torino, ali će za to morati da ostvari zapažen rezultat.

Za početak, srpskom teniseru bi plasman u četvrtfinale doneo 200 bodova i ostavio ga u trci za Završni masters. Ipak, ni to mu ne bi garantovalo mesto među učesnicima, pošto će mnogo zavisiti i od rezultata rivala. Pored De Minora i Jodara, pažnju će morati da obrati i na Tejlora Frica, koji ima 2.490 bodova, kao i Jakuba Menšika sa 2.445.

Vidi opis Kako Đoković može do Završnog mastersa? Ovaj scenario mu otvara vrata, još postoji nada za Torino Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

U Parizu bi zato svaki meč mogao da ima veliki značaj, a konačan rasplet borbe za Torino zavisiće od rezultata više tenisera. Đoković će morati da pruži maksimum, ali i da prati šta rade njegovi konkurenti.

Ostaje još jedna opcija

Poslednja prilika mogao bi da bude Stokholm. Novak Đoković bi mogao da se nađe na ATP 250 turniru koji se održava svega nedelju dana pre mečeva u Torinu. Ostaje pitanje da li bi srpski teniser fizički mogao da izdrži toliko napora i intenzitet mečeva, s obzirom na to da bi Đoković trebalo da pokaže najbolje izdanje u Parizu, a onda eventualno ponovo u Torinu.

Novaku je ujedno važno i da njegovi glavni rivali ne ostvare najbolje rezultate u Šangaju i Parizu.

Kakva su pravila Završnog mastersa?

Na Završni masters se plasira sedam najboljih igrača sa ATP liste. Novak Đoković trenutno zauzima osmo mesto, ali ako stvari ostanu nepromenjene, mogao bi da bude deo delegacije u Torinu pošto Janik Siner neće igrati do kraja sezone. Postoji i osmo mesto koje je rezervisano za igrača koji je osvojio Grend slem turnir, a nalazi se na poziciji od osmog do 20. mesta.

Ispred Novaka Đokovića se trenutno nalaze Janik Siner sa 11.000 bodova, Aleksander Zverev sa 9.720, Karlos Alkaraz sa 5.560, Ben Šelton sa 4.680 bodova, odnosno Feliks Ože-Alijasim sa 3.890, Danil Medvedev sa 3.860 i Flavio Koboli sa 3.680. Novak Đoković je osmi sa 3.480. U konkurenciji da preteknu srpskog tenisera su Aleks de Minor sa 3.430 bodova, Frensis Tiafo sa 3.380 i Artur Fis sa 3.275.