Novak Đoković dobio je dobru vijest u Bazelu pošto je Kasper Rud ispao u drugom kolu.

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Novak Đoković tek treba da odigra svoj meč na startu turnira u Bazelu i već je dobio dobru vijest. Kasper Rud je završio takmičenje već u drugom kolu i tako se žrijeb za srpskog asa "očistio", pošto je Nuno Boržeš prošao dalje.

Norvežanin je dobio prvi set i sve je izgledalo idealno. Međutim, Portugalac je napravio veliki preokret i došao do pobjede - 1:6, 6:3, 6:4. Tako je prošao u četvrtfinale i imaće dan više za odmor.

Boržeš sada čeka dešavanja sa druga dva meča. Prvo ishod duela Đokovića i Uga Umbera, pa onda pobjednik tog meča igra protiv Jana-Lenarda Štrufa koji je već prošao dalje. Dakle, ima dovoljno vremena za odmor...

(MONDO)