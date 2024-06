Kada su ga Britanci pitali za Novaka, iznenadili su se. Ibra je mogao da kaže samo sve najbolje.

Izvor: Youtube/tennis_beautifu/dan1lov959

Vidjeli smo kako je prošao oproštaj Zlatana Ibrahimovića od reprezentacije Švedske. Pokvarili su fudbaleri Srbije slavlje jer su pobijedili 3:0 domaću selekciju u Stokholmu, a nakon što se oprostio pred navijačima domaćeg tima dotrčao je u tunel da porazgovara sa Draganom Stojkovićem Piksijem.

A srpski sportista sa kojim Zlatan ima najveće veze je definitivno Novak Đoković. Najbolji teniser ikada je podijelio sličan momenat sa Ibrom 2022. godine kada je osvojio završni masters sezone u Torinu. Pobijedio je Kaspera Ruda 7:5, 6:3 u dva seta, a onda je Novak pozvao švedskog napadača da zajedno poziraju sa peharom.

Prišao je Zlatan i pitao je Novaka kako je, a nakon što je Novak potvrdio da je dobro raspoložen doviknuo mu je: "Drži, drži to brate!" i zajedno su se slikali sa još jednim u nizu Novakovih trofeja. Ovo je samo jedan u nizu njihovi susreta, pa je tako nedavno isplivao snimak kako njih dvojica zajedno pjevaju "Jutro je" od Nade Topčagić, pjesmu koja je doživjela planetarnu popularnost jer je Ibrahimović obožava.

Nedavno je gostujući kod poznatog britanskog novinara Pirsa Morgana Ibra prilično šokirao Engleza kada je nahvalio Đokovića i istakao da je Srbin neko na koga svi koji žele da uspiju moraju da se ugledaju.

"Mislim da je Novak nevjerovatan primjer zbog toga što radi. Nas dvojica imamo skroz Imamo drugačije filozofije, radi neke stvari koje radi da bi uspio u sportu, ali njemu je to pomoglo jer je u individualnom sportu, ne timskom kao ja", poručio je Zlatan i rekao na šta tačno misli: "Mislim da je vegan, radi ovo (pokazuje kako grli drvo, prim. aut.), dobija energiju od nekih stvari... Nisam baš siguran. Ja sam sušta suprotnost toome. Mene to ne mijenja. Ja mijenjam svoju igru. Ako mi kažeš srećno, meni ne treba sreća da bih uspio. Ja sam taj koji kontroliše dobre i loše stvari, ja vjerujem u to. Ne moram tri puta da pokucam drvo da bi mi to na kraju donijelo sreću" rekao je tada Ibra.

Zajedno su gledali finale Svjetskog prvenstva u Kataru na kome je Argentina uz sjajnog Lionela Mesija savladala Francusku, a kada je 2023. godine osvojio Rolan Garos, odmah je Novak pogledao ka Ibri na tribinama. "Hoću da zahvalim fudbalskim zvijezdama, Žiruu, Ibri, Mbapeu, Tomu Brejdiju. hvala svima što ste došli i što se nas podržavali. Nadam se da ste uživali, nadam se da nisam nikova izostavio. Velika je čast imati ovako nevjerovatne fudbalske zvijezde...", rekao je Novak, pa se onda na srpskom obratio Zlatanu: "Ibra, ti i ja se znamo dugo vremena, ti si moj drugar... Hvala vam svima, Srbija!".