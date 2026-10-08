Amerikanac Rik Maći stao je u odbranu Janika Sinera koji je objavio kraj sezone.

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Italijanski teniser Janik Siner objavio je kraj sezone i prepustio prvo mjesto na ATP listi Aleksandru Zverevu. Posljednji meč odigrao je prije tri mjeseca u finalu Vimbldona i odmah su počele "teorije zavjere" oko njegovog povlačenja. Imao je Siner perfektan početak sezone, osvojio je pet mastersa u nizu, ali ga je povreda koljena omela da nastavi u istom ritmu.

Odlučio je da propusti cijelu američku i kinesku turneju i na kraju objavio da ga nećemo gledati na terenu do kraja 2026. godine. Počele su da kruže priče da ponovo ima problema sa antidoping pravilima, ali je te navode demantovao poznati trener Rik Maći i stao u odbranu Sinera.

"Siner je šampion i jedan od najboljih takmičara koje je ovaj sport ikada vidio. Povrijeđen je, a da može da igra, dao bi sve od sebe. Priče o tome da je pao na doping testu su potpuno neosnovane, jer bi takva informacija sigurno izašla u javnost. Ne postoji nikakva tiha suspenzija", rekao je Amerikanac koji je radio sa nekim od najvećih imena u svijetu tenisa i dodao:

"Siner se oporavlja i 2027. godine će mnogo puta biti posljednji čovjek koji će ostati na kraju."

Dobra odluka Sinera

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Američki trener očigledno ima više informacija od ostatka javnosti i vjeruje da je Siner zajedno sa svojim timom donio pravu odluku.

"Odlična i neophodna odluka Sinera i njegovog tima da gledaju dugoročno i ponovo krenu u akciju 2027. godine. Situacija je takva kakva jeste. Neće donositi ishitrene odluke sve dok ne bude mogao da se kreće poput Spajdermena i ima punu stabilnost prilikom kretanja", rekao je Maći i dodao:

"Potrebno je mirovanje i rehabilitacija, kao i to da se negativna situacija pretvori u pozitivnu. Treba raditi na vještinama rukovanja reketom i finoj motorici. Janik će sljedeće godine biti potpuno spreman za velike domete i neće imati straha kada je riječ o kretanju", zaključio je.