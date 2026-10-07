Iako je Đoković osvojio Peking, Rodik smatra da mora da dokaže svoju izdržljivost na višem nivou tokom turnira. Pred njega je postavio izazov, iako je Novak osvojio sve (i to dva puta) i radi se o veteranu.

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Američki teniser Endi Rodik posljednjih nekoliko godina stao je na stranu Novaka Đokovića, s kojim inače ima burnu prošlost iz igračkih dana, ali je poslije njegovog trijumfa u Pekingu ponovo pokazao pravo lice. Umjesto da mu čestita na nevjerovatnom uspjehu i strašnom tenisu koji je pokazao u 40. godini, Rodik je ušao u nepotrebne analize, zahtijevajući od Đokovića da dokaže da ovo nije bio samo trenutak inspiracije - nego da može da igra više turnira u kontinuitetu.

S obzirom da se radi o najvećem igraču svih vremena, koji je osvojio sve, najmanje dva puta, postavlja se pitanje zašto bi iko išta tražio od Đokovića da dokazuje, posebno u ovim godinama, kada bismo više morali da cijenimo što i dalje ima volje i želje za takmičenjem.

Vidi opis Endi Rodik: "Đokoviću svaka čast, ali još jedno moraš da dokažeš" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Pitanje nije da li može da igra sjajan tenis u kraćim intervalima. Pitanje je: 'Može li da igra najbolji od pet setova, sedam puta, tokom 14 dana, u ekstremnim uslovima?' Ne znam da trenutno imamo odgovor na to", bez ikakve potrebe je Rodik istakao po završetku meča protiv Aleksa de Minora u Pekingu na kome je daleko mlađi igrač predao zbog bolova:

"Pobijedio je Zvereva, ali to me ne iznenađuje. On je Novak Đoković".

"Ako to uradi Đoković, biću zapanjen"

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Rodik je u podkastu "Served" nastavio da analizira Đokovićev pristup tenisu u veteranskim godinama, gotovo mu zamjerajući što je odlučio da proredi kalendar - kako bi sačuvao snagu za grend slemove i zapravo više vremena bio s porodicom.

"Ne znam da smo došli do tačke u kojoj on može samo da se pojavi na turniru u formatu na tri dobijena seta, nakon što je u prethodnih šest nedjelja odigrao samo jedan meč, i očekuje da bez problema stigne daleko. On je i dalje sposoban za to. Ali mnogo toga mora da se poklopi da bi se to dogodilo", rekao je Rodik koji od Đokovića očekuje to da dokaže.

"Čak i kada je u pitanju veliki Novak Đoković, ne znam da li možeš samo da se pojaviš... Serena Vilijams sa 26 godina ili Rodžer Federer sa 33 godine, Novak sa 40 godina - može li samo da dođe bez mnogo odigranih mečeva i igra na tri dobijena seta? Ne znam", rekao je Rodik i zatim ga izazvao: "E sad, da li ću biti iznenađen ako to uradi u Australiji i stigne do polufinala? Biću impresioniran. Biću zapanjen".

Šta je Rodik savjetovao Đokovića?

Vidi opis Endi Rodik: "Đokoviću svaka čast, ali još jedno moraš da dokažeš" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Xie Han / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Adek BERRY / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Njegova najbolja šansa da ovo radi češće jeste da igra turnire koji prethode velikim takmičenjima", ocjenio je Rodik: "To što je pronašao ovakvu formu u Pekingu, nimalo me neće iznenaditi ako ode u Šangaj i tamo takođe bude igrao sjajno. Kao što se kaže, pobjeda rađa pobjedu, pa novu pobjedu. Potrebno je ponovo uspostaviti tu naviku".

Rodik ipak zaboravlja da je Đoković u godinama kada ne mora da se izlaže tim naporima, pa kao da je njemu teško da prihvati da je odlučio da bude "teniser sa skraćim radnim vremenom", kako ga je nazvao.

"Opet, to što radi - ne može se dovoljno naglasiti koliko je to impresivno. Ne znam da li je ikada pitanje bilo: 'Ne može da pobijedi nekoga ako igra dobro.' Ne znam da je to iko rekao. Ako jeste, onda je idiot", zaključio je Rodik u svom izlaganju vjerujući da će ga Đoković poslušati.

Šta će Đoković igrati do kraja 2026?

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Novak Đoković odigrao je samo 28 mečeva ove sezone i dobio je 19, a najveći uspjeh mu je osvajanje Pekinga i finale Australijan opena. Zbog nešto lošije forme poslije Vimbldona, ispao je bio iz deset najboljih na svijetu, gdje će se vratiti od ponedjeljka, a zatim planira da igra još tri turnira - Šangaj, Pariz i završni masters u Torinu za koji se još nije kvalifikovao.

"Sjutra putujem u Šangaj. Tamo ću nastupati i radujem se tome", rekao je Novak Đoković pred masters na kome brani 400 bodova, a gdje ga čeka zaista težak žrijeb.