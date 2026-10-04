Bivši teniser Fabio Fonjini kaže da se nazire momenat kada će se povući najbolji svih vremena.

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Nekadašnji italijanski as Fabio Fonjini otišao je u penziju prije više od godinu dana i misli da će najbolji svih vremena Novak Đoković, uskoro donijeti istu odluku. Bio je dio velike teniske ere kada su dominirali Đoković, Federer i Nadal, a od "stare garde" ostao je još samo jedan predstavnik.

Bivši Top 10 igrač Fabio Fonjini, upitan je o kraju karijere srpskog tenisera. Iako smatra da je Đoković sada stigao do prekretnice, Italijan ističe da Novak neće tako lako odustati.

"Došao je do važne prekretnice. Ali, poznajući ga, neće odustati. Uvijek traži način da ostane konkurentan, jer je u duši pravi takmičar. Ipak, mislim da se bliži trenutak kada ćemo se i od njega oprostiti."

Đoković ne govori o kraju karijere

Srpski as već neko vrijeme ne odgovara na pitanja koja su u vezi sa njegovim završetkom karijere. Govori o motivaciji, o želji da se i dalje takmiči i bude konkurentan, ali je "penzija" za njega u ovom momentu zabranjena riječ. Pažljivo bira raspored ove sezone, ali prioritet su mu i dalje najvažniji turniri. Onaj najveći cilj ostaje osvajanje 25. grend slema u karijeri i oproštaj na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

Na turniru u Pekingu donekle je otkrio planove za kraj sezone. "Planiram da igram u Parizu, u Bersiju. Još uvijek ne znam da li ću igrati u Šangaju. Moram da vidim kako ću se osjećati u Pekingu i onda ću da donesem konačnu odluku. Još uvijek nije sve jasno", rekao je Đoković koji ima želju da igra za Zavšnom turniru ukoliko uspije da se plasira među osam najboljih.

(MONDO)