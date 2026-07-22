Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković progovorio je o rivalstvu sa mladim teniskim nadama, Janikom Sinerom i Karlosom Alkarazom.

Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković ćaskao je sa legendarnim Lebronom Džejmsom tokom gostovanja u emisiji "The Shop", koja je održana u okviru događaja "Fanatics Fest" u Njujorku. Velikani profesionalnog sporta su i te kako imali o čemu da razgovaraju, a posebno je zanimljiv njihov razgovor o motivaciji i trajanju na najvećoj sceni više od dvije decenije.

Srpski as je priznao da mu Janik Siner i Karlos Alkaraz daju podstrek da nastavi da igra tenis i sa 39 godina. Sa Italijanom se ove sezone na grend slemovima sastao već dva puta i ima zavidan skor za jednog veterana 1:1, dok je od Alkaraza izgubio u finalu Australijan Opena. Novak kaže da ga bitke sa mladim nadama podsjećaju na igrača kakav je bio i to ga dodatno gura naprijed.

Nije moglo da prođe bez podsjećanja na najveće rivalstvo u istoriji tenisa, sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom.

"Želim da ih "isprašim" svakog dana u nedelji, Ali, iskreno, kada ih gledam kako igraju, vidim da su Federer i Nadal imali potpuno različite stilove igre - zaista potpuno različite. I ja sam donosio nešto drugačije. Nas trojica smo bili različiti. Sada kada su Alkaraz i Siner dominantna sila u tenisu, njih dvojica me u mnogo čemu podsjećaju na mene", rekao je Đoković i nastavio:

Vidi opis Đoković otvorio dušu o Sineru i Alkarazu: "Boli me kada to osjetim na terenu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Imam osjećaj kao da igram protiv sebe od pre deset ili petnaest godina, i to na neki način boli kada to osjetim na terenu. Mislim, znam kako da pronađem način da ih pobijedim, ali pitanje je - mogu li to da uradim?".

Kako pronalazi inspiraciju sa punih 39 godina? " Uvijek je važno da pronađete nove načine da motivišete i inspirišete sebe kako biste bili bolji, a rivalstva su u tome veoma značajna. Ona su važna. Uvijek morate da pronađete nekoga u publici ili nekoga preko puta mreže ko će vas natjerati da budete još bolji", zaključio je Novak na ovu temu.

Izvor: Lev Radin / Sipa USA / Profimedia

Šansu da ponovo odmjeri snage sa mladim nadama imaće na US Openu, dok čekamo odluku o pripremnom turniru koji će izabrati prije poslednjeg grend slema u sezoni.