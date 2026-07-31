Vlasto Čepo i njegov protivnik Gilbert Urbina su se umalo pobili na zvaničnom mjerenju u Beogradu.
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
UFC spektakl se održava u Beogradu, prvo smo gledali "Power slap", a u subotu je vrijeme za one najveće borbe i za najzanimljiviji dio događaja. Tamo će biti dosta zanimljivih borbi, a prije toga je održano zvanično mjerenje boraca koji će biti u ringu u subotu.
Među njima su se našli Vlasto Čepo (Slovačka) i Gilbert Urbina (Amerika). Upravo su posle mjerenja njih dvojica imali i razgovor pun tenzije. Bilo je na ivici tuče, morali su da ih razdvajaju i da spriječe eskalaciju sukoba.
Slovak se unio u facu Amerikancu, krenuli su da razgovaraju i vrlo vjerovatno da se prozivaju i onda je uslijedila reakcija. Praktično su im rekli da "sačuvaju to za ring", tako da će se boriti u subotu. Pogledajte i kako je to izgledalo:
Pogledajte
00:45Vlasto Čepo na ivici tuče protiv Urbine pred UFC Beograd
Izvor: MONDO/Dušan Ninković