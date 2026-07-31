Vlasto Čepo i njegov protivnik Gilbert Urbina su se umalo pobili na zvaničnom mjerenju u Beogradu.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

UFC spektakl se održava u Beogradu, prvo smo gledali "Power slap", a u subotu je vrijeme za one najveće borbe i za najzanimljiviji dio događaja. Tamo će biti dosta zanimljivih borbi, a prije toga je održano zvanično mjerenje boraca koji će biti u ringu u subotu.

Među njima su se našli Vlasto Čepo (Slovačka) i Gilbert Urbina (Amerika). Upravo su posle mjerenja njih dvojica imali i razgovor pun tenzije. Bilo je na ivici tuče, morali su da ih razdvajaju i da spriječe eskalaciju sukoba.

Vidi opis Umalo tuča pred UFC spektakl u Beogradu: Vlasto napravio haos na mjerenju, sklanjali ga od Amerikanca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 27 1 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 2 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 3 / 27 AD Izvor: MONDO Br. slika: 27 4 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 5 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 6 / 27 AD Izvor: MONDO Br. slika: 27 7 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 8 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 9 / 27 AD Izvor: MONDO Br. slika: 27 10 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 11 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 12 / 27 AD Izvor: MONDO Br. slika: 27 13 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 14 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 15 / 27 AD Izvor: MONDO Br. slika: 27 16 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 17 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 18 / 27 AD Izvor: MONDO Br. slika: 27 19 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 20 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 21 / 27 AD Izvor: MONDO Br. slika: 27 22 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 23 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 24 / 27 AD Izvor: MONDO Br. slika: 27 25 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 26 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 27 / 27 AD

Slovak se unio u facu Amerikancu, krenuli su da razgovaraju i vrlo vjerovatno da se prozivaju i onda je uslijedila reakcija. Praktično su im rekli da "sačuvaju to za ring", tako da će se boriti u subotu. Pogledajte i kako je to izgledalo: